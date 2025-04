Dzisiaj przygotowałyśmy dla was casualowy zestaw na pierwsze gorące dni. Ten niezobowiązujący look pochodzi w wiosenno-letniej kolekcji Agnes B. Zobaczcie, gdzie możecie kupić ubrania i dodatki w tym stylu.

Zainspiruj się stylem z pokazu

Podstawę stylizacji stanową bordowe szorty i brzoskwiniowa koszula z długimi rękawami. Obydwa elementy garderoby wypatrzyłyśmy wśród najnowszych propozycji marki H&M. Z tej samej sieciówki pochodzi również praktyczny jutowy koszyk, który będzie doskonałą alternatywą dla klasycznej torebki.

Do tego dodałyśmy jeszcze wygodne sandały na płaskiej podeszwie z Zary, biały słomkowy kapelusz z kolekcji marki Anna Field (do kupienia w Zalando.pl) i klasyczne okulary przeciwsłoneczne Aldo. Co myślicie o naszym zestawie?

fot: FREE

