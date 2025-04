Jak się okazuje włoski dom mody Bottega Veneta złożył look, który jest kwintesencją mody późnych lat 80., a która teraz jest najbardziej na czasie. Obok szalonych looków, naszywek i całej reszty to właśnie odcienie bieli i połączenie rozkloszowanej spódnicy midi z balerinami są hitem. A do tego kurtka bomberka - prawdziwe fashionistki na pewno docenią ten zestaw.

Ubierz się w stylu Bottega Veneta

Było trudna, ale udało się. Zebrałyśmy ubrania, które stworzyły look nadający się zarówno do pracy, na randkę jak i na zakupy z przyjaciółkami. W ten sposób można wykorzystywać spódnicę, która wciąż przegrywa ze spodniami. Niesłusznie! W końcu może być równie wygodna a do tego stylowa. Ponadto wystarczy zdjąć kurtkę i całość staje się bardziej kobieca. Co wy na to?

Bomberkę w stylu tej z pokazu znalazłyśmy w Mango zaś spódnica pochodzi z kolekcji Mint&Berry dostępnej na Zalando.pl. Do tego baleriny z ozdobnych czubkiem w Wittchen i niewielka torebka na łańcuszku to projekty Liu Jo. Na koniec jeszcze tank top (bez niego się chyba nie obejdziemy w tym sezonie), z Solar.

fot. FREE

Więcej hitów na wiosnę i lato 2016:



