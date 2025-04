36-letnia Katie Holmes w ostatnim czasie pojawiła się na pokazie "Eternal Princess", który odbył się podczas Tribeca Film Festival 2015. Musimy przyznać, że znana aktorka zachwyciła wszystkich swoją prostą, ale bardzo modną i niezwykle kobiecą stylizacją.

Była żona Toma Cruise'a miała na sobie dżinsowe rurki w szarym kolorze, biały top bez rękawów i bogato zdobioną czarną kamizelkę. Całość dopełniał zniewalający uśmiech, który nie schodził z twarzy Kate. My jesteśmy zdecydowanie na tak!

Ubierz się jak Katie Holmes

Look znanej aktorki wydał się nam bardzo ciekawy, a do tego dość łatwy do samodzielnego odtworzenia. Dlatego wybrałyśmy się na wirtualne zakupy i w kolekcjach popularnych marek wyszukałyśmy ubrania i dodatki inspirowane stylem hollywoodzkiej gwiazdy.

Czarną kamizelkę zdobioną srebrnymi, połyskującymi wstawkami wypatrzyłyśmy w Mango. Szare dżinsy pochodzą w najnowszej kolekcji marki Zara, a luźny jasny top znalazłyśmy wśród propozycji H&M. Do tego klasyczne szpilki z wydłużonym czubkiem od Kazara. Zaś uzupełnieniem całości są złote bransoletki Berries&Co. i biały lakier do paznokci Anny. Co myślicie o naszej propozycji?

