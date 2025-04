Londyński tydzień mody to kolejne miejsce gdzie młodzi projektanci, jak i słynni krawcy prezentują aktualnie, swoje kolekcje na wiosnę i lato 2015. Co według angielskich projektantów będzie modne za rok? Czy będą jakieś zmiany, a nasze tegoroczne ciuchy wyjdą z mody? Oczywiście, że nie! Tendencje w większości pozostają te same, wyłączając mikrotrendy, które szybko się pojawiają i szybko znikają.

Moda na wiosnę 2015 podczas London Fashion Week

Na pokazach designerów prezentujących swoje kolekcje w Londynie (Eudon Choi, Holly Fulton, Bora Aksu, etc.), można było zauważyć reinterpretacje aktualnych trendów. Mamy modne paski, połączenie czerni i bieli, a do tego pastele. Wpływ mody lat 60. - a do tego ultra krótkie "długości" rodem z szalonych lat 70. A co jeszcze będzie modne za rok? Dowiedzcie się już teraz!

