Local Heroes to marka, którą stworzyły 2 przyjaciółki. A sukces jaki osiągnęły (ich ubrania noszą największe gwiazdy: Justin Bieber, Miley Cyrus, Rihanna, Cara Delevingne i inni), może pozazdrościć niejeden polski projektant. A naprawdę jest czego zazdrościć. Co sezon ich kolekcje okazują się wielkim hitem, zagraniczne magazyny prześcigują się w publikacjach a do tego współtwórczyni marki - Areta Szpura zaliczana jest niejako do kultowych postać stołecznego światka. Oby tak dalej!

Reklama

Areta i jej unikatowy projekt butów Reebok Ventilator

Najnowsza kolekcja Local Heroes

Nowa kolekcja została zaprezentowana podczas wczorajszego eventu „Local Heroes Prom – powered by Huawei” w Warszawie. Oczywiście nasza redakcja wysyła na imprezę swoją reprezentację :) Warto w tym miejscu dodać, że podczas eventu zaprezentowane zostaną miejskie ubrania inspirowane współczesną technologią. Lookbook, który znajdziecie w galerii sfotografował Łukasz Ziętek.

Motywem przewodnim lookbooka kolekcji jest malowanie światłem – jedna z najciekawszych funkcji dostępnych w telefonie Huawei P8. Łukasz Ziętek uchwycił nowoczesność i unikatowość projektów Local Heroes. Łukasz Ziętek uchwycił nowoczesność i unikatowość projektów Local Heroes - dzięki temu powstały elektryzujące kadry, których bohaterami są nie tylko ubrania, ale również elementy świetlne. Dla nas bomba!

Reklama

Więcej hitów z polską metką:

by Insomnia i jej zimowa kolekcja

Marlu - modowy powiew świeżości

Graficzna opowieść Nenukko