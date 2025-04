Czarny foreverTo prawda, że czarny jest elegancki, ale… jeśli popadłaś w rutynę i twoja szafa przypomina mroczną jaskinię to już horror. Świat nie jest tylko biały lub czarny, dlatego doceń inne kolory. Kolory jak nazwa wskazuje są piękne, bajeczne, kolorowe! Zielone, żółte, czerwone, niebieskie... Czarny nie pasuje do wszystkiego, w niektórych sytuacjach nawet nie wypada się tak ubierać. Bądźmy odważne i niech nasz charakter nie będzie czarny jak szafa. Choinka

Każda z nas wie o co chodzi lecz nie każda ma wyczucie stylu. Jeśli na palcach masz kilka nie korespondujących ze sobą pierścionków a do tego łańcuszek i kolczyki to już prawdziwa masakra. Bałagan wizualny. Żałoba dla oczu. Niestety nie da się tego ogarnąć.

Bieliźniane wpadki

U eleganckiej kobiety bielizna jest niewidoczna. Wyjątek może stanowić np. satynowy gorset który lekko widać spod żakietu. Natomiast gdy nosisz sukienkę na ramiączkach to nie powinno być widać białych ramiączek od stanika. Wystające majtki? Nigdy!

Fatalny fason

Fatalny fason jest jak gwóźdź do trumny. Nikt nie jest ideałem, ale jestem głęboko przekonana, że każdy może wyglądać pięknie. Odpowiedni fason ubrania może wyleczyć z kompleksów i zdziałać prawdziwe cuda. Polecam korzystanie z usług dobrze wybranej stylistki. To nie fanaberia gwiazd, tylko pomoc specjalisty (podobnie jak lekarz, kosmetyczka, doradca finansowy). Trudno znać się samemu na wszystkim, i oczywiście spojrzeć na siebie z dystansem.

Jedna torebka lekiem na całe zło

Jedna torebka na dłuższą metę nie zastąpi kilku wariantów na wieczór, na spacer, do pracy, itd. Poza tym dobrze mieć torebki w kilku kolorach, na różne pory roku. Czy ktoś wyobraża sobie czarną ciężką torebkę do lekkiej cytrynowej sukienki na dzień, a później na kolację do restauracji? Jeśli tak to nieporozumienie.

Nuda, nuda, nuda

Nie bójmy się miksować kolorów, łączyć stylów i trendów w ciekawy i przemyślany sposób. Nie bądźmy zupełnie niewidzialni, po prostu nijacy, szarzy i smutni. Ubranie tworzy nasz wizerunek, zadbajmy o niego z godnością tak jak dbamy o inne rzeczy w naszym życiu.

Jak popadnie

Czasami nie ma czasu przemyśleć w co ubierzemy się danego dnia lub na jakąś okazję, ale wrzucanie na siebie rzeczy tylko po to by było ciepło lub by się osłonić to cecha ludzi z epoki kamienia łupanego. Czasy się zmieniły, a ubiór to także wyraz szacunku dla ludzi z którymi przebywamy. Warto mieć w szafie kilka awaryjnych zestawów, ponieważ nie wiadomo kiedy zadzwoni telefon a my w 15 minut będziemy musiały wyglądać olśniewająco.

Izabela Jabłonowska, stylistka