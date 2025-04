Lipiec to trudny miesiąc by wybrać coś naprawdę wyjątkowego. Zakupy na wakacje już zostały poczynione a na jesienne jeszcze przede mną. Jednak udało się wybrał kilka rzeczy, na które chciałabym zwrócić waszą uwagę. Może coś wpadnie wam w oko albo zainspiruje?

Moje hity lipca 2016

W moje ręce wpadła informacja o nowej marce by Cabo. Ich jesienna kolekcja to wyjątkowo romantyczne projekty z ekstrawaganckimi wykończeniami. Koszula z żabotem i ozdobnymi rękawami jest szałowa. Doskonale będzie wyglądać z eleganckimi spodniami w kant jak i poszarpanymi szortami. Muszę ją mieć!

W tym miesiącu, jak i w poprzednich nie zabrakło odrobiny modowego patriotyzmu. W końcu polskie marki i projektanci w niczym nie ustępują tym zagranicznym. Różowa torba w pudrowym odcieniu z Loft37 to jeden z tych elementów letniej garderoby, który nawet codziennym klasykom nada letniego, wakacyjnego smaczku. Podobnie jak bluza Tatuum. Niby z jesiennej kolekcji, ale widzę ją i teraz w letnich zestawieniach. Niecodzienna faktura i krój. Super!

fot. Levi's

Tworząc Wedgie fit, zespół projektantów Levi’s zainspirował się vintage'owymi lookiem dżinsów. Nowy fason podkreśla talię i dopasowuje się do linii bioder – są stworzone by uwydatniać atuty kobiecej sylwetki. A to chyba najlepsza opcja. Ponadto wysoki stan to zawsze dobre rozwiązanie dla tych, które nie przepadają za swoimi fałdkami na brzuszku ;)

Oprócz tego zachwycona jestem modelem butów Puma Fierce. Mimo, że stworzone są do uprawiania sportów to ja widzę je w wielu codziennych lookach. Fantastyczny design uzupełni wiele casualowych stylizacji a na siłowni zrobi furorę.

fot. Guess

Kolejnym hitem sezonu jest zegarek Guess z florystycznym motywem. Uwielbiam klasyczne modele w kolorze złotym. Jednak biorąc pod uwagę, że kwiaty to 1 z tych akcentów w modzie, który praktycznie nie schodzi z półek chyba mogłabym się skusić na taką odrobinę szaleństwa.

A na koniec moda w domu. Świeca zapachowa Bath & Body Works z kolekcji ogrodowej o zapachu arbuza to hit. Kocham jego zapach bo kojarzy mi się z latem jak nic innego. Designerski wygląd i intensywny zapach warty jest swojej ceny. W kolekcji Garden Party od Bath & Body Works znajdziecie również kosmetyki do pielęgnacji i zapachy w soczystych, wakacyjnych zapachach. Polecam!

Więcej hitów na wakacje 2016:

