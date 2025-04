Przyjaciółki (Wiola Możyszek i Małgorzata Czudak), dające sobie nawzajem pozytywna energię i siłę, postanowiły swoją radością podzielić się z innymi kobietami, przyjemnością dla przyjemności dawania. Z tego właśnie zrodziła się nowa marka na naszym rynku Moove. Projekt BARDZO ciekawy.

Projektantką marki jest Małgorzata Czudak. Projektantka, która współtworzyła studio projektowe MMC a na co dzień wykłada na łódzkiej ASP. To spod jej skrzydeł wyszły takie talenty jak: Łukasz Jemioł, Piotr Drzał, Michał Szulc czy Ranita Sobańska. Teraz, jeden z największych autorytetów w branży zajął się projektowaniem. A marka Moove, którą współtworzy Małgorzata Czudak zasługuje na szczególną uwagę.

fot. Moove.pl