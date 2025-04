Lidia Kalita przed laty tworzyła dla słynnej polskiej marki, by w zeszłym roku pójść nową zawodową ścieżką. Od niedawna tworzy pod własnym nazwiskiem, a ubrania i dodatki jej projektu kochają dziennikarze, gwiazdy i kobiety w całym kraju. Zatem dowiedzcie się więcej o Lidii Kalicie!

Reklama

Nazywam się…

Lidia Kalita

Jestem…

Projektantką Mody

3 słowa najlepiej opisujące mój styl to…

Indywidualizm, prostota, luz

Kocham modę bo…

Nigdy nie pozwala mi się nudzić

Mam słabość do…

Butów, okularów przeciwsłonecznych, torebek marki Diesel

W mojej szafie jest za dużo…

Butów i T-shirtów z zabawnymi hasłami

Inspiruje mnie styl…

Słynnych francuskich aktorek: Emmanuelle Béart, Juliette Binoche, Sophie Morceau, Marion Cotillard i ukochana muza Romana Polańskiego, Emmanuelle Seigner

Ikoną mody jest dla mnie…

Natalie Joos

Mogłabym się zamienić na szafę z…

Nikim. Mam bardzo ładną szafę ;-)

Gdybym miała chodzić w ciuchach tylko jednego projektanta byłby to…

Alexandra Wanga

Ciuch, który darzę sentymentem…

Kombinezon w stylu japońskim, który miałam podczas zaręczyn.

Moje modowe motto to…

Dress well or die trying

Moja modowa zbrodnia…

Nie ma takiej. Gdybym ja popełniła to byłby znak, że trzeba zmienić zawód

Najwspanialszy modowy item, który mam w szafie…

Męski płaszcz znaleziony na targu w Katarze

Zawsze mam w torbie/kieszeni…

Błyszczyk do ust

Kocham…

Leniwe poranki na greckiej wyspie Kos

Nie znoszę...

Pająków, tych większych i mniejszych

Moja aktualna obsesja...

Szary, szorstki płaszcz oversize z mojej kolekcji na sezon jesień-zima 2014/2015

Jesienią 2014 w mojej szafie muszą znaleźć się…

Kalosze za kolano z mojej najnowszej kolekcji

Myśl, która przyszła mi teraz do głowy…

Dziś na kolacje zrobię pizzę z pastą truflową… Mniam!

Reklama

Przeczytajcie więcej wywiadów z polskimi projektantami:

Polki.pl przesłuchują duet Thecadess

Michael Hekmat z Blessus dla Polki.pl

Rina Cossack dla Polki.pl