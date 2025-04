Lidia Kalita nie zwalnia tempa i prezentuje właśnie swój najnowszy lookbook z letnimi propozycjami. Wszystko w ukochanym chyba przez wszystkich klimacie lat 70. Głównymi elementami najnowszej kolekcji to sukienki maxi, marszczenia, falbany oraz energetyczna czerwień. Kobieco, modnie i sexy! Jednak naszym niezaprzeczalnym hitem są sukienki z delikatnego tiulu w groszki i dżinsowe kreacje maxi.

Najnowszy lookbook Lidii Kality wiosna-lato 2015

Uzupełnieniem czerwieni stanowi jasny jeans, który tonuje jej intensywność. To jeans w wydaniu letnim, w formach nieoczywistych, jak: kombinezon, spódnica z koła, spodnie z obniżonym krokiem czy drukowana kurtka. Jednak w kolekcji oprócz ciuchów na co dzień znajdziecie również ofertę wieczorową. A tu bardziej wysublimowane projekty, które przydadzą się podczas wyjątkowych wyjść.

Linia wieczorowa od Lidii Kality na wiosnę i lato 2015 to przede wszystkim koktajlowe tiulowe sukienki oraz spódnice z flokowym nadrukiem w groszki w odcieniu czerwieni, beżu oraz głębokiej czerni. Natomiast mocny energetyzujący kobalt występuje na lejących sukniach na specjalne okazje.

Kredyty do lookbooka:

Zdjęcia: Julia Kalita | Stylizacja: Lidia Kalita | Scenografia: Ewa Iwańczuk | Make up: Anna Galińska /Sephora Polska | Włosy: Klaudia Jaśpińska |Modelka: Kama Broniszewska / Model Plus | Produkcja: Joanna Białaszek-Woźniak

