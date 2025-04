Nie wiemy kim była kobieta, która jako pierwsza obcięła nogawki swoich 501, jednak jesteśmy pewne, że doskonale wiedziała co robi. Dlatego w najnowszej kolekcji marki szorty Levi's 501 z wysokim stanem i dłuższą nogawką o luźniejszym kroju. Nowe propozycje marki to także klasyczne spódnice - krótkie, midi i o kształcie litery A.

Reklama

Wiosenne propozycje Levi's

W tym sezonie kolekcja obejmuje m.in. zaprojektowaną specjalnie dla kobiet linię Lot 700, która dopasowuje się do każdej sylwetki. Wszystkie modele zostały uszyte z elastycznego i delikatniejszego dżinsu niż klasyczne modele dżinsów. Wiosną pojawią się również nowe kolory kultowych 501 - od czystej bieli do ciemnych, głębokich barw.



Uzupełnienie kobiecej linii są lekkie sweterki, wygodne bluzy, zwiewne topy oraz przylegające do ciała koszule, które doskonale sprawdzą się w towarzystwie dżinsowej spódnicy.

Nasze inspiracje sięgają w tym sezonie do Laurel Canyon w Los Angeles, będącym w latach 60 i 70 kreatywnym ośrodkiem artystów, architektów i muzyków. To w tym niewielkim miejscu na wzgórzach północnego Hollywood wybuchła rewolucja artystyczna, która szybko rozprzestrzeniła się po całym świecie. Kolekcja Wonderland to ukłon w stronę współczesnych twórców.

- mówi Jonathan Cheung, Senior Vice President Design Levi's

Reklama

Więcej modnych propozycji na wiosnę 2016:

Ta kurtka będzie hitem wiosny 2016!

Pierwsze hity z wiosennych kolekcji

Nasz hit! Wiosenno-letnia kolekcja Pimkie