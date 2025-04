To, co w świętach Bożego Narodzenia najpiękniejsze to tradycje, które kultywujemy wraz z najbliższymi. A, że każdy chce uszczknąć coś dla siebie z tego jakże festywnego czasu także projektanci Levi's przygotowali swoją wizję Gwiazdki 2015 - ich propozycje sprawdzą się podczas wigilijnej kolacji, jak i do pracy.

Świąteczna kolekcja Levi's

Stworzenie gwiazdkowych looków, które sprawdzą się także do biura będzie łatwe dzięki klasycznym modelom, sprawdzającym się w każdej stylizacji. Na tę okazję Levi's proponuje m.in. dopasowane dżinsy i niezawodne koszule we wciąż modną kratę. A do tego szary, oversize'owy płaszcz w towarzystwie boyfriendowych dżinsów 501 CT (nowej wersji kultowego modelu), będzie wyglądał szykownie i zarazem nonszalancko .

fot. serwis prasowy Levi's

Marka Levi’s stanowi uosobienie klasycznego i swobodnego amerykańskiego stylu, który od lat utrzymuje standardy stworzone przez samą siebie. Jednak nie każdy musi czuć ten styl. Dla tych właśnie mamy dodatki, które doskonale uzupełnią niejeden look a także sprawdzą się jako gwiazdkowy prezent. W poszukiwaniu pomysłów na świąteczny upominek warto wybrać te praktyczne akcesoria. Ciepłe dzianinowe czapki, szale czy paski. Klasyczny, skórzany plecak czy praktyczna, weekendowa torba.

