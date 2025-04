W 1934 roku Levi’s zrewolucjonizował na zawsze damską garderobę tworząc pierwsze dżinsy dla kobiet. Dzięki temu do dzisiaj, aż 80 lat później możemy korzystać z dobrodziejstw tego materiału. W końcu denim wykorzystujemy nie tylko na co dzień, ale i podczas randek a nawet w pracy. Zatem co za nowości na jesień 2015 przygotowała nam ta amerykańska marka?

Levi's - dżinsy damskie na jesień

Jesień i zima 2015/2016 należeć będzie do Levi’s Lot 700, nowej linii dżinsów, które dopasowują się do każdej kobiecej figury oraz zapewniają uczucie wyjątkowej wygody. Lot 700 to kolekcja, która została stworzona, by modelować i wyszczuplać naszą sylwetkę, dzięki zastosowaniu stretchu. Linia ta składa się z 6 modeli spodni, które różnią się od siebie fasonem. Nam spodobały się jeansy damskie dzwony.



Dostępne kroje to: 710 Super Skinny, 711 Skinny, 712 Slim, 714 Straight, 715 Bootcut oraz 721 High Rise Skinny. Jednak jesienią i zimą w ofercie marki dostępne będą także ponadczasowe ikony Levi’s - 501 oraz 501 CT oraz uwielbiane przez kobiety Levi’s Revel.

Zatem w sklepach znajdziecie zarówno biodrówki, rurki jak i spodnie z wysokim stanem i z rozszerzanymi nogawkami. Dla każdego coś dobrego.

