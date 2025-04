Letnie wyprzedaże niestety dobiegają już końca. Na kolejne wielkie zakupy będzie trzeba czekać aż do końca grudnia. Wtedy właśnie zaczną się obniżki ubrań i dodatków z sezonu jesienno-zimowego.

My jesteśmy wielkimi fankami tak późnych zakupów na wyprzedażach. Ceny spadają na najniższy poziom. Wtedy właśnie można zaszaleć. Sukienki za 39,99 zł, sweterki za 49,99 zł, skórzane ramoneski za 199 zł. Jak można się oprzeć?

W naszym zestawieniu znajdziecie wiele ubrań: sukienki, dżinsy, spódnice, marynarki i dodatki: okulary przeciwsłoneczne, torebki. Jednym słowem dla każdego coś dobrego. Teraz pozostaje nam jedynie życzyć wam udanych zakupów.

Kolorowe marynarki na początek jesieni

Wzorzyste sweterki na chłodne wieczory

Hit! Kwiatowy szał w jesiennej aurze

1 z 35 Niebieska spódnica, New Look, cena, z ok. 85 zł na ok. 45 zł

2 z 35 Dżinsowa kurtka, New Look, cena, z ok. 100 zł na ok. 50 zł

3 z 35 Wzorzyste spodnie, River Island, cena, z ok. 175 zł na ok. 100 zł

4 z 35 Czarna marynarka, New Look, cena, z ok. 150 zł na ok. 90 zł

5 z 35 Różowa bluza, Mango, cena, z ok. 89 zł na ok. 59 zł

6 z 35 Parka z metalicznym połyskiem, River Island, cena, z ok. 325 zł na ok. 150 zł

7 z 35 Niebieska sukienka, Mango, cena, z ok. 139 zł na ok. 89 zł

8 z 35 Czarna sukienka, Zara, cena, z ok. 369 zł na ok. 79,90 zł

9 z 35 Wzorzysta kurtka, New Look, cena, z ok. 140 zł na ok. 110 zł

10 z 35 Czarne sandałki na koturnie, New Look, cena, z ok. 125 zł na ok. 60 zł

11 z 35 Czerwone spodnie, Mango, cena, z ok. 89 zł na ok. 39 zł

12 z 35 Fioletowa sukienka, Topshop, cena, z ok. 230 zł na ok. 150 zł

13 z 35 Czarna torebka, Mango, cena, z ok. 139 zł na ok. 89 zł

14 z 35 Granatowe dżinsy, River Island, cena, z ok. 225 zł na ok. 100 zł

15 z 35 Bordowy kombinezon, River Island, cena, z ok. 125 zł na ok. 50 zł

16 z 35 Wzorzysty kombinezon, River Island, cena, z ok. 250 zł na ok. 100 zł

17 z 35 Turkusowy t-shirt, Zara, cena, z ok. 39,90 zł na ok. 15,90 zł

18 z 35 Miętowa spódnica, Mango, cena, z ok. 139 zł na ok. 69 zł

19 z 35 Dżinsowy kombinezon, Topshop, cena, z ok. 175 zł na ok. 100 zł

20 z 35 Różowa spódnica, River island, cena, z ok. 125 zł na ok. 50 zł

21 z 35 Sukienka w kratkę, River Island, cena, z ok. 150 zł na ok. 40 zł

22 z 35 Biały t-shirt, Mango, cena, z ok. 79 zł na ok. 39 zł

23 z 35 Dżinsowa sukienka, New Look, cena, z ok. 130 zł na ok. 80 zł

24 z 35 Wzorzysta sukienka, River Island, cena, z ok. 175 zł na ok. 50 zł

25 z 35 Czerwone spodnie, Zara, cena, z ok. 169 zl na ok. 59,90 zł

26 z 35 Biała spódnica, Topshop, cena, z ok. 100 zł na ok. 50 zł

27 z 35 Czarna sukienka, New Look, cena, z ok. 100 zł na ok. 40 zł

28 z 35 Okulary przeciwsłoneczne, River Island, cena, z ok. 75 zł na ok. 25 zł

29 z 35 Zielona koszula, Zara, cena, z ok. 169 zł na ok. 99 zł

30 z 35 Biała sukienka, Topshop, cena, z ok. 325 zł na ok. 200 zł

31 z 35 Czarna sukienka, River Island, cena, z ok. 300 zł na ok. 150 zł

32 z 35 Dżinsowe spodnie, New Look, cena, z ok. 125 zł na ok. 50 zł

33 z 35 Zielone spodnie, Zara, cena, z ok. 169 zł na ok. 79,90 zł

34 z 35 Różowa marynarka, River Island, cena, z ok. 250 zł na ok. 150 zł