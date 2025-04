Letnie sukienki w 5 odsłonach!

Letnie sukienki są ponadczasowe, lecz każdego roku nosimy je nieco inaczej. Zobaczcie pięć pomysłów na modne stylizacje z letnią sukienką w roli głównej z wykorzystaniem najmodniejszych trendów: neonów, printów, mięty, etno, pin-up oraz ombre!

Letnie sukienki są kobiece, pełne wdzięku i zawsze modne. W tym roku, zgodnie z obowiązującym trendami, powinno być kolorowo, wzorzyście i z nutką fantazji. Dlatego schowajcie na dno szafy klasyczne "małe czarne" (Przydadzą się już jesienią! W nadchodzącym sezonie czerń będzie jednym z wiodących kolorów!). Oto pięć propozycji modnych, letnich stylizacji!

Neony i printy

Na początek połączenie dwóch najbardziej odważnych trendów sezonu: szalonych printów i fluorescencyjnych neonów! Sukienka w kolorowy, nieregularny, pasiasty deseń w zestawieniu z czarno-limonkowymi sandałkami, torebką oraz paznokciami w tym samym kolorze doskonale podkreśli letnią opaleniznę! Do tego dorzuć jeszcze ciekawy naszyjnik w jednym z kolorów deseniu na sukience (my wybraliśmy kontrastujący z limonką - róż) oraz modną, czarną kreskę na oku, a możesz mieć pewność, że na wakacyjnej imprezie nie pozostaniesz niezauważona!

Sukienka - Solar; Lakier - H&M, Sandały - H&M, Eye-liner - Rimmel, Torebka - New Look, Naszyjnik - Pakamera

Mięta i turkus

Z kolei dla miłośniczek stonwanych barw oraz stylu retro, mamy nieco bardziej zachowawczą propozycję. Tutaj bazę stanowi najmodniejszy kolor sezonu - mięta w połączeniu z nasyconą ultramaryną, która sprawi, że pastelowa zieleń nie będzie mdła. Rozkloszowana sukienka pasuje do każdego typu figury, a stylowe dodatki uzupełnią romantyczny, dziewczęcy look.

Buty - New Look, Naszyjnik - Mohito, Lakier do paznokci - Chanel, Pierścionek - H&M, Torebka - Rinat Liber, Sukienka - H&M

Etno i glamour

Nie ma lata bez etno i bez etno nie ma lata! Orientalne i etniczne inspiracje towarzyszą nam każdego roku w modzie letniej, tak jest i tym razem! Najmodniej prezentują się w zestawieniu z luksusowym stylem glamour. Nasza propozycja to sukienka w etniczny deseń uzupełniona złotymi dodatkami oraz zupełnie wyjątkową, wysadzaną sztucznymi kamieniami i koralikami torebką. Wakacje w pełni!

Sukienka - Reserved, Naszyjnik - H&M, Torebka - River Island, Bransoletka - River Island, Sandały - Simple

Pin-up i róż

Kobiecy styl a'la pin-up girl nadal nie wychodzi z mody! Dlatego i my proponujemy nosić go również latem. Poniższy zestaw doskonale sprawdzi się podczas wielkiego wyjścia, np. przyjęcia czy wesela. Jego bazę stanowi urocza, gorsetowa sukienka w modne grochy, którą uzupełniają dodatki w dziewczęym kolorze fuksjowego różu.

Sukienka - New Yorker, Torebka - H&M, Buty - Tally Weijl, Kolczyki - Pakamera, Róż do policzków - Bourjois

Ombre i lata 70.

Moda na ombre nie ominęła również ubrań! Jeden z najgorętszych trendów urodowych szturmem wkroczył do pracowni projektantów mody! Końcowka sezonu letniego oraz cały nadchodzący sezon upłynie nam pod znakiem ombre, cieniowania i gradientów. My proponujemy letnią, tęczową sukienkę zestawioną z dodatkami w stylu lat 70.: espadrylami na słupku, słomkowym daszkiem kobiecą torebką i długim naszyjnikiem. A do tego - kolorowe cienie na powieki i vintage look gotowy!

Sukienka - H&M, Naszyjnik - Orsay, Buty - H&M, Cienie do powiek - YLS, Daszek - H&M, Torebka - Orsay