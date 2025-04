W tym sezonie daj odpocząć swojej ulubionej mini na dnie szafy. Latem zasłaniamy nogi połaciami przewiewnych materiałów. Postaw na spódnice lub sukienki typu maxi. Sprawdź, jak noszą je celebrytki.

W połączeniu z wysokimi obcasami sprawiają, że każda sylwetka wygląda w nich posągowo. W zależności od fasonu sprawdzą się na wytworne przyjęcie i spacer po plaży. Uwaga jednak, żeby nie przesadzić z dodatkami, bo to sukienka maxi ma grać główną rolę w stylizacji.

Zmysłowe rozcięcie

Kompromis w kwestii pokazywania lub niepokazywania nóg - suknia maxi z rozcięciem.Ukryje mankamenty w okolicy bioder i ud, a odsłoni zgrabne łydki. Wybierz fason w mocnym, żywym kolorze jak Marta Żmuda-Trzebiatowska lub Dorota Wróblewska. Albo zdecyduj się na wciąż bardzo modny odcień cielistego beżu jak Sonia Bohosiewicz.

Magia wzoru

Latem odważniej sięgamy po pstrokate wzory i nietuzinkowe kompozycje kolorystyczne. Suknia maxi z wzorzystej tkaniny nie przemknie niezauważona przez nadmorską promenadę. Zobacz, jak wzorzyste suknie maxi noszą Agnieszka Szulim, Magda Cielecka i Maja Ostaszewska.

Biała nimfa

Muśnięta słońce skóra plus biała suknia to połączenie iście wakacyjne. Dobierz do niego odpowiednie dodatki, a uzyskasz efekt bardziej swobodny jak Agnieszka Szulim lub bardziej elegancki jak Anna Czartoryska czy Małgorszta Socha.

Spódnica maxi w roli głównej

Jeśli masz pewne wątpliwości, czy aby na pewno sukienka maxi to dobry pomysł, zacznij od długiej spódnicy. W zależności od wybranego fasonu i wzoru, pozostawia ona duże pole do stylizacyjnego manewru. Zainspiruj się Marietą Żukowską, Magdą Cielecką lub Beatą Sadowską. One wiedzą, jak nosić spódnicę maxi.

Jak nie nosić sukienek maxi?

Jednak nie wszystkie znane panie z sukcesem zinterpretowały trend na długie suknie. O ile, w przypadku nadmiar wzorów, kolorów i wstążeczek w kreacji Maryli Rodowicz można wybaczyć, bo wpisuje się ona w jej charakterystyczny styl sceniczny, to już wybór Karoliny Gruszki należy zaliczyć do nietrafionych. Suknia ma złą długość, przez co widać źle dobrane do zwiewnej sukienki, pełne buty. A i wzór sukienki byłby bardziej odpowiedni dla pani w średnim wieku, a nie dla młodej i ładnej dziewczyny. Również Ania Dąbrowska wybrała niedopowiedni dla siebie model. Zbyt obcisła i marszcząca się kreacja, uwidacznia mankamenty figury piosenkarki.

