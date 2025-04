Kolejny sezon z rzędu nie rozstajemy się z płaszczami nawet latem. Mamy zatem dla was przegląd trenczy i innego rodzaju płaszczy, które sprawdzą się nawet w gorące dni...no raczej wieczory. Nonszalanckie długości maxi nadadzą każdemu lookowi odpowiedniego smaczku. Zatem gdzie je znajdziecie i jak je najlepiej stylizować?

Letnie okrycia wierzchnie...to jakie?

Oczywiście dżinsowa kurtka jest hitem i nie wyjdzie z mody jeszcze przez lata. Jednak płaszcze z cieniutkich tkanin - w wymarzonej wersji jedwabne - to hit, który sprawdzi się do każdego looku. Sportowemu nada nonszalancji, będzie uzupełnieniem eleganckiego wieczorowego a także niezbędnym dodatkiem na co dzień. W sklepach znajdziecie mnóstwo modeli od trenczy przez szlafrokowe wersje a na parkach kończąc.

Nasze propozycje, które znajdziecie w galerii pochodzą ze znanych sklepów, m.in.: H&M, Taifun, Tommy Hilfiger, Solar, Patrizia Aryton, Liu Jo.

