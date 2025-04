Leighton Meester, gwiazda "Plotkary", słynna Blair to dla naszego pokolenia godna następczyni Carrie Bradshaw. Styliści serialu zajęli się jej lookiem od stóp do głów. Dlatego każdy odcinek serialu dla fashionistek na całym świecie był 40 minutowym kompedium inspiracji.

Ale nie tylko na ubrania i dodatki zwracałam uwagę, ale właśnie na włosy. Kiedyś Leighton przyznała się w jednym z wywiadów, że zmorą są dla niej jej cienkie włosy. Chociaż po głębszym przyjrzeniu się można to zauważyć, to i tak jej fryzjerzy odwalili kawał dobrej roboty. Cienkie i słabe włosy obciążone ciągłą stylizacją i zabiegami potrzebują odżywienia i objętości.

Do tego typu włosów polecam produkty z linii Wella Pro Series Volume zwiększają one objętość włosów. Linia ta przeznaczona jest właśnie dla włosów cienkich i delikatnych, które mają tendencję do przylegania do skóry głowy. Po odżywieniu, czas na stylizację. Tu proponuję linię Wellaflex Objętość dla Cienkich Włosów. Linia ta zawiera Panthenol nadający cienkim włosom puszystość oraz sprawiający, że wyglądają na grubsze.

Przed Wami 10 twarzy Leighton Meester! Która z fryzur najbardziej do was przemawia?

