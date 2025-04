Dobrosława Kurzak

Reklama

jest najbardziej znaną, utytułowaną polską crossfiterką, zakochaną w sporcie od zawsze. Obecnie przygotowuje się do zawodów Regionals. Dziś trenuje zawodowo, ale kiedyś realizowała swoją pasję jedynie „po godzinach”, na co dzień pracując w urzędzie. Zapytaliśmy naszą polską crossfiterkę o jej sportowe pasje oraz udział w kampanii "Burn Your Black Leggings".

Jeszcze do niedawna niewiele kobiet uprawiało crossfit. Jak to się stało, że zafascynowała Cię ta dyscyplina?

- Moja przygoda ze sportem rozpoczęła się w wieku 12 lat, od gry w piłkę ręczną. Rok później, równolegle, zaczęłam trenować lekkoatletykę. Dopiero parę lat później, poszukując ciekawych aktywności sportowych, trafiłam na trening crossfit. Początkowo trenowałam raz w tygodniu, urozmaicając sobie mój dotychczasowy plan zajęć. Jednak już cztery miesiące później rozpoczęłam regularne treningi – 6 razy w tygodniu. Crossfit wywrócił moje życie do góry nogami! Przez 3,5 roku pracowałam w urzędzie za biurkiem, po czym od razu po pracy pędziłam na trening. Moje życie było rozdarte pomiędzy urząd i box. Aż do kwietnia tego roku, gdy pewnego dnia zapytałam samą siebie „czy tak ma wyglądać moje życie?”. Mogłam kurczowo trzymać się tego, co miałam, ale mogłam też postawić wszystko na jedną kartą i odmienić swoje los. Tak właśnie zrobiłam. Zrealizowałam swoje marzenie i obecnie czuję się szczęśliwa pracując jako trenerka w boxie crossfitowym. Trenuję 2 razy dziennie, startuję w zawodach. Jednym słowem – zamieniałam swoje marzenia w rzeczywistość!

CrossFit to nie tylko wymagająca dyscyplina dla trenujących, ale także dla ubrań. Jak wybierasz swoje ubrania na trening?

- Przy wyborze ubrań stawiam przede wszystkim na komfort. Uwielbiam ubrania, które są dobrze i dokładnie uszyte, jednak biorę też pod uwagę kolor i printy. Najlepiej czuję się w topie oraz legginsach i to jest mój podstawowy strój treningowy!

fot. legginsy ONE SERIES ELITE od Reebok

Co chciałabyś wnieść do kampanii "Burn Your Black Leggings"?

- Chciałabym pokazać kobietom, że nie muszą ukrywać swoich kobiecych kształtów w czarnych legginsach i że warto je podkreślić fajnym kolorem. Zawsze powtarzam, że: „Pewność siebie zaczyna się od piękna. A piękno zaczyna się od poczucia wewnętrznego komfortu”.

Dobrosława postawiła na legginsy z grafiką moro. Jest to model dla lubiących wyzwania dziewczyn, których styl wyróżnia je z tłumu. ONE SERIES ELITE to wykonane z nylonu i Spandexu legginsy. Elastyczne, przewiewne - zapewniają lekkość i nieograniczoną swobodę ruchów. Wyposażone w zgrzewane szwy oraz antybakteryjne podszewki, które zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Zastosowana technologia PlayDry, zapewnia pochłanianie potu z powierzchni skóry, gwarantując przy tym suchość i komfort podczas ciężkich treningów. Legginsy ONE SERIES ELITE doskonale sprawdzą się zarówno w zamkniętej sali ćwiczeń, jak i podczas treningu na świeżym powietrzu. Odblaskowe elementy zwiększają widzialność po zapadnięciu zmroku, poprawiając tym samym poczucie bezpieczeństwa.

Cena sugerowana: 299,00 zł

Kod produktu: AA9483

Reklama

Zobacz więcej artykułów:

Must - have miłośniczki fitness. Ultra kolorowe legginsy

Legginsy z printem do dynamicznych ćwiczeń!

Wow! Legginsy idealne do ćwiczeń siłowych

Barwne legginsy do jogi. Są boskie!

Hit! Kolorowe legginsy, podkreślające kobiece kształty