Joanna Jędrzejczak

jest pierwszą Polką w UFC - największej i najbardziej prestiżowej organizacji MMA na świecie. Jest też trenerką marki Reebok oraz mistrzynią Świata w wadze słomkowej.

Dlaczego zdecydowałaś się na współpracę z marką Reebok? Co Was łączy?

- Podobnie rozumiemy sport. Reebok konsekwentnie pokazuje, że fitness może być naprawdę wymagający, że w podejściu do sportu liczy się determinacja oraz pokonywanie granic, które każdego dnia stawia przed nami własne ciało. I to prawda. Również w mojej dyscyplinie najważniejszy jest ciężki trening i nastawienie. Niejednokrotnie udowodniłam to podczas licznych starć z najlepszymi zawodniczkami na świecie. Z drugiej strony, wspólnie pokazujemy, że fitness to nie tylko aerobik. Co ciekawe i najważniejsze dla kobiet, uprawianie sztuk walki, wpływa na ciało, na sprawność fizyczną i dobre samopoczucie. Sama zapisałam się na zajęcia muy thai, żeby zrzucić kilogramy, a finalnie odkryłam wielką pasję i pracę. Cieszę się, że wspólnie z Reebok możemy działać i motywować kobiety do tego, by poczuły pewność siebie i kobiecość.

fot. legginsy ONE SERIES CONCRETE od Reebok

Co chciałabyś wnieść do kampanii "Burn Your Black Leggings"?

- Moim celem jest zainspirowanie kobiet w Polsce do trenowania jak „fighterki”! Fitness to nie tylko siłownia i zajęcia grupowe. Plan oparty o MMA, boxing, czy kickboxing to gwarancja doskonałej formy. Bardzo męczy, ale daje również masę satysfakcji. Chciałabym, aby więcej dziewczyn urozmaicało swoje treningi o bieganie, elementy ciężarowe, czy właśnie sztuki walki.

Czym kierujesz się, wybierając ubrania na trening? W czym ćwiczy mistrzyni?

- Wybieram barwne i wyraziste legginsy, takie jak model ONE SERIES CONCRETE.

Joanna wybrała model ONE SERIES CONCRETE - legginsy z polarowej tkaniny z asymetrycznymi nadrukami na nogawce. To idealna opcja na ciężkie treningi, w trakcie jesiennej niepogody. Spodnie zostały wyposażone w zatrzymującą ciepło i usuwającą wilgoć technologię PlayWarm. Z łatwością dopasowują się do figury, dzięki czemu nie krępują ruchów w trakcie dynamicznych ćwiczeń. Jednak to nie wszystko! Dodatkową swobodę ruchu gwarantują marszczenia typu Puri-tsi, umieszczone na kolanach i stworzone według japońskiej sztuki plisowania. Nie tylko zwiększają zakres ruchu, ale także poprawiają bezpieczeństwo, są bowiem pokryte dodatkową, odblaskową powłoką.

Cena sugerowana: 269,00 zł

Kod produktu: AA1459

