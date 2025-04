Kamila Szczawińska jest top modelką, wielbicielką aktywnego spędzania czasu oraz intensywnych treningów w plenerze. Jest też aktywną mamą dwójki dzieci. Biega, jeździ na longboardzie, pływa na skuterach wodnych i na wakeboardzie. Stara się zarażać tą pasją rodzinę i przyjaciół. Kamila jest też ambasadorką kampanii "Burn Your Black Leggings", przygotowaną przez markę Reebok.

Skąd wzięła się Twoja ogromna pasja do sportu?

- Od dwunastu lat pracuję jako modelka. Swoją karierę rozpoczęłam we Włoszech, we wrześniu 2001 roku. Zwiedziłam praktycznie cały świat, pracując dla największych domów mody. Wszystko było jak w bajce, jednak w po siedmiu latach intensywnej pracy byłam wykończona i marzyłam tylko o tym, aby odpocząć. Rok wcześniej poznałam swojego męża. Postanowiliśmy, że szybko chcemy mieć dzieci. W międzyczasie zapisałam się na studia, ale wkrótce okazało się, że jestem w ciąży – jednej, drugiej. To był najcudowniejszy pretekst, aby wreszcie się ustatkować. Przez prawie dwa lata zajmowałam się dziećmi. Uprawiałam sport wyłącznie rekreacyjnie, aż w końcu poczułam, że brakuje mi pokazów. Postanowiłam więc intensywniej popracować nad formą i wrócić do modelingu. Oczywiście nie na taką skalę, jak kiedyś. Zaczęłam trenować, m.in. taniec na rurze, któremu zawdzięczam powrót do figury sprzed ciąży. Od tego momentu pokochałam jeszcze bardziej aktywne spędzanie czasu.

Czym kierujesz się wybierając, ubrania na trening?

- Treningi dają mi energię i fun. Motywują do działania. Na trening wybieram wzory podkreślające kobiece kształty, dobrze dopasowane do figury. Bardzo lubię kolorowe ubrania, które nie dość, że świetnie kontrastują z moją karnacją czy prezentują atuty mojej sylwetki, to jeszcze dają mi dobrą energię.

fot. legginsy DANCE TEXTURE PRINT od Reebok

Co chciałabyś wnieść do kampanii "Burn Your Black Leggings"?

- Chcę pokazać, że nawet w trakcie intensywnego treningu można wyglądać kobieco i seksownie. Dziewczyny, porzućmy wyciągnięte czarne dresy, załóżmy kolorowe stroje i zaprezentujmy atuty naszej figury! Tylko w kolorach doskonale widać efekt naszych codziennych treningów.

Jak przekonać dziewczyny, kobiety do noszenia kolorów/kolorowych legginsów?

- Kolory są piękne! To prawdziwa dawka energii i optymizmu. Wypróbuj je w jesienne dni, a przekonasz się, że dzięki nim człowiek uśmiecha się nawet po ciężkim treningu.

Kamila wybrała model legginsów DANCE TEXTURE PRINT z dwóch powodów. Pierwszy to ukośne cięcia i teksturowe wzory, które odzwierciedlają trendy panujące w świecie mody. Drugi to bezszwowy krój, który zapobiega powstawaniu otarć i podrażnień w trakcie intensywnych ćwiczeń. Ukośne nacięcia na nogawkach nadają wyrazisty styl i ułatwiają przepływ powietrza.

Cena sugerowana: 249,00 zł

Kod produktu: AA1307

