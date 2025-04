Jeszcze do niedawna kojarzyły się głównie z festiwalami i stylem boho, dziś wracają w świeżej i nowoczesnej odsłonie. Frędzle nadają stylizacji swobody i modowego pazura. Warto mieć je w swojej szafie, by w szybki sposób urozmaicić swój letni look.

Frędzle na lato 2025 - dlaczego wracają?

Frędzle powracają na wybiegi i do naszych szaf z nową siłą - już nie tylko jako festiwalowy dodatek, ale jako detal, który nadaje ubraniom lekkości i charakteru.

Projektanci docenili je za wszechstronność. Frędzle dają możliwość eksperymentowania i włączania ich do różnych stylizacji.

To nie tylko trend, ale też doskonała metoda na odświeżenie swojej garderoby. Na frędzle coraz częściej stawiają nawet fanki minimalizmu. Są one bowiem efektowne, trochę nonszalanckie, ale jednocześnie w nienachalny sposób podkręcają nawet najprostszy look.

Co ważne, w tym sezonie frędzle nie są jedynie akcentem dekoracyjnym. Nierzadko tworzą całą konstrukcję ubrania, zastępując rękawy czy wykończenia sukienek. Ich różnorodność czuć także w dotyku i fakturze - cienkie jak nitki makramy, delikatne jak pajęczyny albo, przeciwnie, masywne i graficzne.

Jak nosić frędzle, by wyglądać stylowo?

Frędzle mają ogromny potencjał, ale ważne jest wyczucie tego, z czym stworzą duet idealny. Źle dobrane mogą przytłoczyć sylwetkę albo sprawić, że całość będzie wyglądała na przesadzoną. Dlatego latem 2025 stawiamy na balans i świadome stylizowanie tego efektownego detalu.

Frędzle bardzo przykuwają uwagę - dlatego reszta stylizacji powinna być stonowana. Jeśli np. wybierzesz sukienkę, która jest nimi ozdobiona, postaw na minimalistyczne buty i delikatną biżuterię. Dzięki temu zachowasz nowoczesny, ale nie "krzyczący" look.

Istotną kwestią jest też materiał. Frędzle najlepiej komponują się na lekkich i zwiewnych tkaninach - jak jedwab, len czy cienka wiskoza. Ciężkie, grube materiały mogą bowiem sprawić, że efekt stanie się toporny. Na co dzień warto wybierać ubrania, gdzie frędzle to dodatek, np. przy rękawach, na dole sukienki czy przy obszyciu torebki.

Frędzle dodają sylwetce dynamiki - dlatego też sukienki z ich dodatkiem świetnie wyglądają w ruchu: podczas spaceru czy tańca. Ważne jednak, by nie przesadzić z ich ilością. Jedno ubranie lub dodatek z frędzlami w zupełności wystarczą. Jeśli np. wybierzesz torebkę z frędzlami, postaw na gładką, minimalistyczną sukienkę.

Najmodniejsze elementy garderoby z frędzlami latem 2025

Latem 2025 frędzle nie ograniczają się już do dodatków. W tym sezonie zaskakują lekkością, wyrafinowaniem i kreatywnym podejściem do formy. Dzięki temu nie tylko zdobią, ale też podkreślają sylwetkę i nadają stylizacjom lekkości.

Sukienki lub spódnice z frędzlami

Zwiewne sukienki albo spódnice mini z długimi frędzlami na dole lub na całej długości tkaniny będą idealne na lato - zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Pięknie podkreślą każdy ruch ciała, a w słoneczną pogodę zaprezentują się niezwykle efektownie.

Marynarki z frędzlami

Lekko oversize'ove marynarki, gdzie frędzle zdobią rękawy czy tył, to nowoczesna interpretacja stylu boho. Świetnie sprawdzą się w miejskich stylizacjach. Możesz dobrać do nich zwykłe, proste spodnie, ale też taliowane sukienki.

Buty z frędzlami

Klasyka, która nigdy się nie nudzi. Mokasyny czy mule z delikatnymi frędzlami przy pasku to subtelny sposób na wprowadzenie tego trendu do stylizacji. Świetnie komponują się zarówno z letnimi sukienkami, jak i lnianymi czy garniturowymi spodniami. Tworzą lekki, ale efektowny akcent.

