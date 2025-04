Po raz kolejny na Polki.pl modowe newsy z pierwszej ręki.

Tym razem jako pierwsze pokazujemy wam najnowszą kampanię Lany Nguyen. Cukierkowa, seksowna i boska! Historia jak ze szkolnego korytarza lub podwórka to pomysł na najnowszą sesję wizerunkową młodzieżowej linii Pink Sugar.

Lana Nguyen - Pink Sugar

Nawiązuje ona do beztroskiej, słodkiej, a nawet ocierającej się lekko o kicz mody lat 90., w której królowały obroże na szyję, zakolanówki noszone do plisowanych spódnic i tenisówek, luźne bluzy z nadrukami oraz wciąż modne bejsbolówki. Jak się okazuje stylizacje "na uczennicę" znowu są w trendach - tym razem nosimy je jesienią i zimą 2015/2016.

fot. serwis prasowy Lana Nguyen

W kolekcji znajdziecie między innymi bluzy i t-shirty, które występują w 3 opcjach kolorystycznych: bieli, czerni oraz szarości. Pasują zarówno do dżinsów pod marynarkę, jak i do mini oraz szortów noszonych z zakolanówkami. A do tego bawełniane spódnice, sukienki, kurtki i akcesoria. Jest w czym wybierać! Ceny poszczególnych elementów Pink Sugar startują od ok. 79 złotych a kończą się na ok. 279 złotych.

|Zdjęcia: Krzysztof Adamek Makijaże i fryzury: Anna Zieja Stylizacja: Natalia Kopiszka Modelki: Natalia i Zosia D./Mango Models|

