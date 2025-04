Przed wami najnowszy lookbook polskiej marki La Mania. Autorem zdjęć jest znany fotograf modowy Marcin Kempski, przed którego obiektywem stanęła piękna Alicja Tubilewicz.

Reklama

Inspiracją dla kolekcji wiosna-lato 2016 były projekty wnętrz Alberto Pinto. Harmonia i symetria uznana za złotą zasadę architektury jest najmocniejszą stroną jego estetyki. Całość utrzymana w typowej dla brandu estetyce - typowej dla jego dyrektor kreatywnej Joanny Przetakiewicz, która jak zwykle nie zawiodła.

La Mania wiosna-lato 2016

Architektoniczne a raczej wnętrzarskie inspiracje w kolekcji to również szerokie pasy, najczęściej aplikowane na podłodze, idealnie porządkujące przestrzeń to jego znak rozpoznawczy. Stąd pomysł zamówienia nowego materiału stworzonego specjalnie dla La Manii. Pasy mięsistego czarnego weluru występują na przemian z cienkim, przezroczystym szyfonem.

Najnowsze propozycje La Manii oparte są na czystych, regularnych, nowoczesnych cięciach. ‎ Obok klasycznych kolorów pojawia się ognista czerwień i delikatny róż. Sezon wiosna-lato 2016 to nowoczesne kombinezony, będące idealną alternatywą dla sukienki. Zwiewne, delikatne suknie, zmysłowo podkreślające kobiecą figurę. A do tego ręcznie wyszywane elementy pozwalające na tworzenie kreacji semi – couture oraz czyste ponadczasowe sylwetki na co dzień i na wyjątkowe okazje.

Reklama

Zobacz modne hity z wyprzedaży:



14 rzeczy, które chcemy kupić na wyprzedażach21 rzeczy z wyprzedaży, które będą modne wiosnąHity z pierwszych dni wyprzedaży!