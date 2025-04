Marka La Mania zaprezentowała właśnie lookbook na sezon jesień-zima 2016/2017. W tym sezonie marka zrezygnowała z charakterystycznego dla siebie minimalizmu i poszła w stronę bardziej seksownych propozycji dla świadomych kobiet.

La Mania jesień-zima 2016/2017

Najnowsza kolekcja marki koncentruje się wokół ekspresji i kobiecego ciała. Postawiłam na architektoniczne, dopracowane i precyzyjne krawiectwo z mocnymi, ale także miękkimi i półokrągłymi cięciami w subtelny sposób odsłaniającymi sylwetkę. Wyeksponowany fragment ciała czy dekolt na plecach dodają tajemniczego seksapilu, równocześnie nie odkrywając zbyt wiele.

- mówi Joanna Przetakiewicz

fot: Mateusz Stankiewicz

Przełamaniem dla mocnych sylwetek są delikatne koronkowe body i szyfonowe sukienki z plisowanymi rękawami oraz lejącym się aksamitem. Pojawiają się również nowoczesne skórzane mini sukienki i zdobienia w postaci czarno białych pasków. Kobieta La Manii na sezon jesień-zima 2016 jest nowoczesna i pewna siebie, ale ma w sobie wiele marzycielskiego romantyzmu.

Tym razem przygotowałyśmy dla was coś specjalnego. Tylko u nas macie okazje zobaczyć zdjęcia z backstage'u najnowszej kampanii marki La Mania na sezon jesień-zima 2016/2017. Jeżeli chcecie zobaczyć świat mody od kuchni to teraz macie doskonałą okazję. Wystarczy, że zajrzycie do naszej galerii!

fot: materiały prasowe La Mania

