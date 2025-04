Według marki sloggi, tylko to co jest najlepsze, jest wystraczająco dobre. Bawełniana Rewolucja, która rozpoczęła się w 1979 roku trwa i wkracza w kolejny etap. Długowieczność materiału z jakiego tworzona jest kolekcja EverNew to prawdziwy przełom w świecie bielizny a do tego ambasadorka marzeń, czyli 47-letnia Kylie Minogue. Trzeba przyznać, że oglądając jej zdjęcia w kampanii marki nie trzeba bać się upływającego czasu...

Kylie Minogue dla sloggi

Hasło kampanii to “Stay true, stay new. Guaranteed" (tłum. "Pozostań prawdziwa, pozostań nowa. Gwarantowane"). Zdjęcia, słynnego fotografa gwiazd Steve’a Shaw pokazują prawdziwą codzienność tej australijskiej gwiazdy. Na zdjęciach kampanii artystka została uchwycona w prywatnych momentach swojego życia – zrelaksowana i naturalna.

Kocham tą serię! Paleta kolorów i stylów jest cudowna. Bielizna jest taka wygodna i delikatna, a nowa technologia jest wspaniała.

- mówi Kylie



Zdjęcia z kampanii Kylie Minogue dla sloggi już możecie zobaczyć w sklepach marki w całym kraju. W kolekcji zaś znajdziecie: biustonosz, topy i 4 różne modele majtek – zarówno w już wcześniej znanych kolorach: nude, czarnym i białym, a także w nowych sezonowych odsłonach: Mystic Blue i Electric Raspberry.

Podoba się wam?

