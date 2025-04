Zloty plecak Topshop, cena, ok. 200 zł

Szorty w paski H&M, cena, ok. 39,90 zł

Torebka na ramię Zara, cena, ok. 299 zł

Wzorzysty kombinezon Topshop, cena, ok. 185 zł

Torba w paski Topshop, cena, ok. 140 zł

Białe okulary przeciwsłoneczne River Island, cena, ok. 50 zł

Granatowa sukienka Topshop, cena, ok. 425 zł

Czółenka z kokardką Dorothy Perkins, cena, ok. 225 zł

Wzorzysta sukienka River Island, cena, ok. 275 zł

Płaszcz oversize H&M, cena, ok. 149,90 zł

11 z 14

Srebrne mokasyny New Look, cena, ok. 250 zł