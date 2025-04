Chyba jesteśmy jednymi z najszczęśliwszych osób na świecie. Czemu? W końcu jest wiosna! Możemy wyjąć z szafy trencz, baleriny i najwygodniejsze na świecie trampki, a kozaki wrzucamy głęboko do szafy i zapomnieć o nich na kilka najbliższych miesięcy. Dlatego też od teraz pokazujemy wam jedynie wiosenne ubrania i dodatki. Na pierwszy ogień idą kwietniowe nowości z sieciówek!

Kwietniowe nowości z sieciówek

Co tym razem wpadło nam oko? Jesteśmy oczarowane zielonym trenczem z H&M. Ma klasyczny krój, ale tkanina, z której jest wykonany i kolor nadają mu nowoczesnego charakteru. Z tej samej sieciówki pochodzą również boskie zamszowe sandały na obcasie. Będą idealne do zwiewnych letnich sukienek. Musimy je mieć!

Na naszej liście znalazły się również dżinsowe szorty z kolorowymi naszywkami. Będą pasowały do koszulki w paski, ramoneski i trampek. Szukacie czegoś bardziej eleganckiego? Powinien spodobać się wam czerwony kombinezon z falbankami na wysokości biustu. To niezwykle seksowna i odważna propozycja na wielkie wyjście. Na co dzień idealna będzie granatowa marynarka w militarnym stylu z wiosennej kolekcji Mango. Będzie pasowała do eleganckich zestawów, ale sprawdzi się również z przecieranymi dżinsami i sportowymi butami.

Więcej modnych ubrań i dodatków:

