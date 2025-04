Kurtki wiosenne 2021 to głównie oversize'owe, sportowe fasony, skórzane ramoneski i luźne kurtki w stylu lat 90. Oprócz nich pojawiają się także modne kilka sezonów temu bomberki - najmodniejsze to te błyszczące z ozdobnymi guzikami oraz kurtki uszyte z polaru lub weluru.

Proste i luźne, bez wcięcia w talii, z kołnierzem, często zdobione dużymi kieszeniami na klatce piersiowej. Mogą być uszyte z dżinsu lub innego, sztywnego materiału. Hitem są te w pastelowych kolorach!

Taka kurtka najlepiej prezentuje się w casualowym, weekendowym wydaniu ze spodniami o swobodnym fasonie i sportowymi butami lub sandałkami.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej Alberta Ferretti, Plan C

Zupełna nowość sezonu. Oto dwie tkaniny, których do tej pory próżno było szukać na wybiegach - cieniutki, niezwykle ciepły polar oraz połyskujący i przyjemny w dotyku welur.

Oba materiały z założenia przeznaczone są do sportowych krojów, ale najnowsza kolekcja Miu Miu pokazuje, że świetnie radzą sobie również w codziennym zestawie ze spódnicą i butami na obcasie.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej Miu Miu, Cornejo

Nasz ulubiony krój wiosennych kurtek 2021 - luźny, na suwak, bez zbędnych ozdób, za to z wygodnymi i pojemnymi kieszeniami. Na wybiegach oversize'owe kurtki występowały zarówno w cienkiej, letniej wersji, jak i tej grubszej i nieco cieplejszej.

Do czego je nosić? Najlepiej będą prezentowały się z dopasowaną do sylwetki sukienką albo dżinsami typu rurki.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej Louis Vuitton, Vien

Ramoneska, czyli krótka kurtka w rockowym stylu, tej wiosny nie tylko przestała być czarna - najmodniejsze to te w różnych odcieniach brązu, ale również uszyta z innych materiałów niż skóra (chociaż i one pojawiły się na wybiegach).

Kurtka o kroju ramoneski, ale uszyta z garniturowych tkanin z powodzeniem może zastąpić klasyczną marynarkę. W zestawieniu ze spódnicą w tym samym kolorze, tworzy doskonały look do pracy.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej Vien, Liberatore

Bomberka to zapinana na suwak albo guziki kurtka o długości do talii lub nieco dłuższa o pudełkowym kroju i szerokich rękawach. W sezonie wiosna-lato 2021 może być uszyta ze skóry (hitem są te ażurowe), z flauszu albo z tkanin, które przypominają te tapicerskie.

Bomberkę nosimy zarówno do sportowych zestawów, jak i bardziej eleganckich stylizacji, zwłaszcza wtedy, jeśli jest nieco błyszcząca lub zdobiona biżuteryjnymi guzikami.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej Salvatore Ferragamo, Chanel

Cienkie, ortalionowe kurtki na suwak i z kapturem możesz nosić nie tylko do dżinsów i sportowych spodni. Świetnie będą wyglądały do dzianinowej spódnicy do połowy łydki i szortów z wysoką talią.

Na wybiegach królowały te z metalicznym połyskiem - złote, srebrne i w intensywnych kolorach. Dla tych z was, które lepiej czują się w stonowanych barwach, idealne będzie granat, butelkowa zieleń i fiolet.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE, od lewej Custo Barcelona, Hugo Boss

