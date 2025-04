Kurtka puchowa to pewniak w czasie mroźnych dni. Nic nie zapewni nam takiego poczucia ciepła i komfortu w dni, gdy temperatura spada poniżej zera. Niestety wiele z was uważa, że tego typu okrycia wierzchnie są mało kobiece i rezygnuje z nich. Niesłusznie! Dzisiaj będziemy starały się was przekonać, że nawet puchówka może wyglądać seksownie!

Modne puchówki na zimę 2016

Popularne sieciówki już zalała fala kurtek wypełnionych pierzem lub watoliną. Wbrew obiegowej opinii znajdziecie wśród nich wiele kobiecych modeli, które przypadną wam do gustu. W naszym dzisiejszym zestawieniu znalazła się kurtki i płaszcze marki Zara, Mohito, Vero Moda, Mango czy Sinsay. Ale pojawiło się również kilka modeli z trochę wyższej półki cenowej: Marc O'polo, G-star, Tommy Hilfiger, Guess czy Andrzej Jedynak. Dlatego jesteśmy przekonane, że każdej z was uda się znaleźć coś dla siebie.

Nadal nie wiecie, jak stylizować puchową kurtkę, aby wyglądała modnie i kobieco? Zobaczcie, jak robią to gwiazdy i zainspirujcie się ich stylem!

/od lewej: Kinga Rusin, Małgorzata Kożuchowska, Agata Młynarska, Anna Dereszowska/

