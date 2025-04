Kurtki puchowe na jesień-zimę 2020/2021 zachwycają kolorami i printami. Wśród najmodniejszych motywów pojawiają się graficzne oraz kwiatowe wzory, a wśród barw prym wiedzie biel, czerwień i granat.

Reklama

Szukasz idealnej kurtki na zimę? Sprawdź na Modago.pl najmodniejsze kurtki zimowe damskie.

Kompletujesz garderobę na zimę? Wejdź na Modago.pl i znajdź idealne dla siebie kurtki zimowe damskie.

Spis treści:

Na jesienno-zimowych wybiegach królowały kurtki puchowe z mocno wzorzystych materiałów. Przeważały te w graficzne wzorki (tak jak u Iceberg - w literki) oraz kwiatowe motywy, ale pojawiały się również zwierzęce printy, szczególnie panterka oraz krata i paski.

Większość z nich sięgała talii, ale zdarzały się również te o długości do połowy łydki. Wzorzysta kurtka jest wymagająca - niestety, nie pasuje do wszystkiego. Wybierając wymarzony model, staraj się kierować kolorystyką swojej szafy - niech rzucający się w oczy wzór będzie utrzymany w twojej ulubionej tonacji.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Nie jest to może najbardziej praktyczna długość, ale za to jak dobrze wygląda! Dodatkowy plus krótkich kurtek jest taki, że pasują nawet do sukienek i spódnic, czego nie można powiedzieć o tych, które mają standardową długość.

Krótka kurtka powinna mieć albo intensywny kolor albo mnóstwo dodatkowych ozdób w postaci kieszonek, suwaków albo ozdobnych guzików.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Zupełna nowość tego sezonu - kurtki puchowe, które imitują krojem krótki płaszcz. Wyglądają stylowo i elegancko szczególnie wtedy, jeśli dodamy do niech pasek podkreślający talię - najlepiej w kontraście, utrzymany w sportowym stylu.

Taki krój kurtek sprawdzi się nie tylko podczas weekendowych wypadów, ale również na wszystkich niezobowiązujących i tych bardziej biznesowych spotkaniach.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Długa puchowa kurtka to idealnie rozwiązanie dla zmarzluchów. Powinna obowiązkowo mieć duży kołnierz lub golf, który dodatkowo otuli szyję.

Noś ją tak, jak kurtki o kroju płaszcza - z cienkim paskiem w talii. Większość długich puchowych kurtek na sezon jesień-zima 2020/2021 utrzymana jest w neutralnych kolorach - beżach, szarościach i brązach, ale zdarzają się też bardziej awangardowe rozwiązania - błyszczące fiolety, zielenie i niebieskości.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Tej jesieni wybiegi zostały dosłownie opanowane przez puchowe kurtki w białych odcieniach. Występowały zarówno w wersji sportowej i oversize, jak i tej nieco bardziej dopasowanej.

Białe kurtki puchowe najlepiej wyglądają zestawione z czarnymi dodatkami. Urozmaiceniem stylizacji niech będzie połysk - srebrny lub złoty (sam materiał kurtek powinien być matowy).

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Reklama

Więcej o najnowszych trendach:

Najmodniejsze kolory na sezon jesień-zima 2020/2021

Najmodniejsze sukienki na jesień-zimę 2020/2021