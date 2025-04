Idealna kurtka na narty, czy snowboard? Nieprzemakalna, z praktycznymi kieszeniami i kapturem... Ale też modna! Na stoku chcemy czuć się wygodnie, ale i dobrze wyglądać. I jest jeszcze jeden warunek, by kurtka spełniała kryteria tej idealnej. Nie lubimy wysokich cen, więc powinna być niedroga.

Reklama

Wyszukałyśmy dla was kurtki z zimowych przecen... Profesjonalną kurtkę kupicie już za 189zł, a największa przecena jaką znalazłyśmy to 70%. To tyle względem cen. A kolory i wzory? Najmodniejsza będzie kratka, a kolory to biel i kobalt, zgodnie z ogólnymi trendami na zimę 2014... Wszystko znajdziecie w naszej galerii. Zobaczcie same.

Zobaczcie też:

Reklama

Modne i praktyczne stylizacje na stok

Najmodniejsze śniegowce na zimę 2014

Przegląd pikowanych kurtek od 79zł