Szukasz modnej kurtki na jesień 2019? Poznaj najmodniejsze trendy na nowy sezon. Sprawdziłyśmy, co proponują światowi projektanci i wybrałyśmy 5 najważniejszych tendencji. Wśród nich: bomberki, kurtki skórzane, z futerkiem, oversize oraz typu softshell.

Modele kurtek na jesień 2019:

Bomberki już na stałe wpisały się w jesienne trendy. Wracają niemal co roku, bo mają szerokie grono swoich wiernych fanek. W nadchodzącym sezonie na topie będą te z błyszczących tkanin w nietypowych kolorach np. zieleniach i turkusach. Wolisz bardziej stonowane kolory? Spokojnie, klasyczne czarna bomberka wciąż będzie modne.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Chloe, Ben Taverniti

Obszerne, luźne, wyglądające jakbyś pożyczyła je od starszej siostry lub... swojego faceta. Mogą być eleganckie, casualowe lub sportowe. Nie liczy się styl i fason, ważny jest rozmiar - co najmniej 2 razy większy od tego, który nosisz zazwyczaj. To idealny trik, żeby ukryć mankamenty figury i... zapewnić sobie ciepło w chłodne jesienne dni. Stwórz look z kurtką oversize i hitowymi jeansami boyfriend.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Burberry, Vivienne Westwood

Brązowa lub czarna, ramoneska albo o fasonie marynarki. Ważne, żeby była uszyta ze skóry (może być ekologiczna!). Modne będą kurtki skórzane dwurzędowe, z obniżonymi ramionami i kołnierzem w męskim stylu. Idealnie wpisują się w trend na lata 70.! Noś z plisowaną spódnicą i sznurowanymi botkami.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Versace, Dior

Stylowe i praktyczne futerko świetnie sprawdzi się w czasie polskiej jesieni. Kurtka z futerkiem nie tylko ogrzeje, ale także zapewni status najmodniejszej dziewczyny w dzielnicy. Możesz postawić na futrzane akcenty np. kołnierz lub pójść na całość. Zdecydowanie polecamy futrzany total!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Celine, Stella McCartney

Lubisz sportowy styl? Nosisz go solo lub lubisz przełamywać nim inne style? Tej jesieni koniecznie kup kurtkę typu softshell. Sprawdzi się zarówno na wycieczkę w góry, jak i w czasie przemierzania miejskich szlaków. Wybierz taliowany fason, który podkreśli walory sylwetki.

fot. ImaxTree/ Agencja Free/ Od lewej: Afterhomework, C Saint Martins

