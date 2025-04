Kurtki i płaszcze to nieodzowny element jesieni i zimy. Polki w większości decydują się na klasyczne modele w odcieniach: czerni, brązu, beżu i szarości. Dlaczego by nie przełamać tej ruty i sięgnąć po kolorowe płaszcze?

Kolor, kolor, kolor....

Zdecydowanie rządzi w tym przeglądzie. W sklepach znajdziecie wiele kolorowych propozycji na sezon jesienno-zimowy. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, różowy, jednym słowem każda z was znajdzie coś dla siebie. Więc zadbajmy, żeby nasze ulice nie były ponure!

1 z 24 Różowy płaszcz, New Look, cena ok. 160 zł

2 z 24 Żółta kurtak, Zara, cena ok. 299 zł

3 z 24 Bordowy płaszcz, River Island, cena ok. 550 zł

4 z 24 Żółty płaszcz, River Island, cena ok. 275 zł

5 z 24 Czerwony płaszcz, Aryton, cena ok. 999 zł

6 z 24 Różowy płaszcz, H&M, cena ok. 449 zł

7 z 24 Czerwony płaszcz, Mohito, cena ok. 299,99 zł

8 z 24 Żółty płaszcz, New Look, cena ok. 150 zł

9 z 24 Różowy plaszcz, New Look, cena ok. 250 zł

10 z 24 Pomarańczowy płaszcz, Topshop, cena ok. 395 zł

11 z 24 Niebieska kurtka, Zara, cena ok. 399 zł

12 z 24 Czerwony płaszcz, River Island, cena ok. 400 zł

13 z 24 Żółty płaszcz, New Look, cena ok. 190 zł

14 z 24 Pomarańczowa kurtka, Zara, cena ok. 399 zł

15 z 24 Zielony płaszcz, Simple, cena ok. 2200 zł

16 z 24 Różowy płaszcz, Lambear, cena ok. 233 zł / Pakamera.pl

17 z 24 Pomarańczowy płaszcz, Zara, cena ok. 599 zł

18 z 24 Żółty płaszcz, Zara, cena ok. 369 zł

19 z 24 Czerwony płaszcz, New Look, cena ok. 200 zł

20 z 24 Żółte futerko, Zara, cena ok. 369 zł

21 z 24 Różowy płaszcz, Mohito, cena, ok. 349,99 zł

22 z 24 Czerwony płaszcz, Aryton, cena ok. 1499 zł

23 z 24 Fioletowy płaszcz, Aryton, cena ok. 2499 zł