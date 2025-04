Jesień niebawem ustąpi miejsca zimie, a co za tym idzie, pojawi się śnieg i mróz. Już teraz warto przygotować swoją szafę na ochłodzenie. Modowi styliści po raz kolejny udowadniają, że ostatnie miesiące roku nie muszą być szare i nudne. Wręcz przeciwnie. To właśnie jesienno-zimowe stylizacje zaliczane są do najbardziej topowych. Dają mnóstwo pola do popisu, chociażby ze względu na możliwość warstwowania ubrań.

Projektanci marki Carry doskonale wiedzą, jaka powinna być odzież wierzchnia na zimę. Ciepła, wygodna i oczywiście zgodna z obowiązującymi trendami. O jakich modowych zasadach mowa i na jakie płaszcze oraz kurtki warto się zdecydować? Sprawdźcie!

Pikowane płaszcze zimowe

Na liście najmodniejszych okryć wierzchnich wysoko plasują się pikowane płaszcze. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą postawić na ponadczasowy krój, bez daty przydatności. W tym sezonie królują płaszcze do połowy uda. To optymalna długość, zapewniająca komfort i dodająca szyku. Sprawdzi się zarówno w zestawieniu ze spodniami, jak i spódnicą czy sukienką. A stylowe pikowanie? Tylko podkreśli charakter i doda modowego sznytu.

W ofercie marki Carry znajdziemy szeroki wybór płaszczy w tzw. barwach ziemi: brązowym i zielonym. To uniwersalny i ultramodny wybór.

Dłuższy zimowy płaszcz

Moda na midi i maxi długości ma się bardzo dobrze, a obserwując światowe pokazy mody, mamy wrażenie, że ten trend pozostanie z nami jeszcze całkiem długo. W ofercie Carry znajdziemy pikowane, dłuższe (bo za kolano, a nawet do kostek) płaszcze z podszewką i odpinanym kapturem. Płaszcze występują w wielu kolorach, począwszy od klasycznego czarnego, po kamel, zielony, granatowy, biały, beżowy czy nieco bardziej odważne wersje. Dopasuj długość i odcień do swoich potrzeb i baw się modą.

Odczarować szarość

Soczyste kolory jesienią i zimą? Dlaczego nie. Ten trend to ukłon w stronę indywidualistów i faszionistów, którzy kochają takie modowe smaczki. Pomarańczowy, złoty lub czerwony pikowany płaszcz? My jesteśmy bardzo na tak. Stworzy idealną całość z ciemnymi dodatkami i poprawia humor, niezależnie od temperatury na zewnątrz.

Must-have - kurtka

To klasyk, niezależnie od zmieniających się trendów. Doskonale wygląda w połączeniu ze spodniami, jeansami, a także sukienką. Warto więc zainwestować w kurtkę dobrej jakości, aby posłużyła nam przez kilka sezonów. Projektanci marki Carry przygotowali na tegoroczną jesień i zimę propozycję pikowanych kurtek w modnych fasonach. Prawdziwą perełką jest kurtka w kamiennym kolorze. Ten odcień jest nie tylko bardzo uniwersalny, ale także dodaje modowego sznytu.

Zoom na kamizelki

Świetnie sprawdzą się zarówno w okresie przejściowym, między latem a jesienią, jak i zimą, gdy chcesz warstwować strój wierzchni. Na płaszcz możesz założyć kamizelkę, która sprawi, że będziesz wyglądać jeszcze bardziej stylowo. Projektanci marki Carry przedstawiają kilka modeli kamizelek, które zdecydowanie warto mieć w szafie. Począwszy od ciemnych i pikowanych wersji, aż po niebieskie, pomarańczowe, zielone, beżowe i białe. Wszystkie wyróżniają się idealną długością przed kolano oraz praktycznymi kieszeniami.

Jesień i zima to idealny czas na modowe eksperymenty. Baw się stylizacjami, wybieraj prawdziwe perełki, ale nie zapominaj o klasykach. To co, gotowa na nadchodzące ochłodzenie?