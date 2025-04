Kurtkę dżinsową można zaliczyć już do klasyków, które w szafie najzwyczajniej w świecie trzeba mieć. To uniwersalny ciuch, który będzie wykończeniem wielu stylizacji. A co najważniejsze zapewne nie wyjdzie z mody jeszcze przez wiele lat. Jednym słowem to inwestycja, która się opłaci.

Reklama

Kurtki dżinsowe na wiosnę 2016

W najnowszych kolekcjach znanych sieciówek znajdziecie bardzo duży wybór dżinsowych kurtek. Możecie zdecydować się na klasyczny modele, który naszym zdaniem jest bardzo stylowy i uniwersalny. Fajną opcją jest również kurtka w nonszalanckiej wersji z bardzo modnymi, kolorowymi naszywkami. To popularne okrycie wierzchnie występuje także w wielu kolorach. Co najważniejsze nie musicie wydawać fortuny, aby stać się ich szczęśliwymi posiadaczkami. W H&M czy Mango ceny zaczynają się ok. 139 zł. Oczywiście, jeżeli macie chrapkę na kultową kurtkę marki Levi's to musicie przygotować się na wydatek rzędu 400-450 zł. Jednak przecież ostateczna decyzja należy do was!

Reklama

Więcej modnych propozycji na wiosnę 2016:

12 rzeczy, które stylowe kobiety robią każdego dnia

13 eleganckich i modnych ubrań do pracy

8 sukienek, które powinna mieć w szafie każda kobieta