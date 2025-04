Kurtki bomber jacket - must have

Kurtka bomber jacket to must have sezonu wiosna-lato 2014. Te inspirowane męską bejsbolówką okrycia pojawiły się między innymi na pokazach: Tommiego Hilfigera, Anny Sui, Johna Galliano, Jonathana Saundersa czy Balmaina. Sportowa kurtka nabrała jednak w tym sezonie eleganckiego wyrazu. Zamiast dużych nadruków z cyframi, bombery są szykowne i bardzo kobiece. Zakładamy je do zwiewnych spódnic i sukienek, żakardowych i skórzanych spodni czy mini. Specjalnie dla was przygotowałyśmy przegląd kurtek typu bomber z waszych ulubionych sieciówek. Oto on!