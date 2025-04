Kurtka na zimę powinna być ciepła i modna. Przejrzałyśmy zdjęcia z pokazów znanych domów mody na sezon jesień-zima 2019/2020. Spośród nich udało się wytypować najważniejsze trendy na tegoroczną zimę. Na topie będą 4 typy kurtek.

Reklama

Najmodniejsze kurtki zimowe 2019/2020:

Popularna puchówka to praktyczne rozwiązanie. Ten typ kurtki nigdy nie wychodzi z mody. Jednak zmieniają się modne kolory i fasony. Wśród trendów na sezon jesień-zima 2019/2020 prym wiodą neony. Nasycone barwy pojawiają się również na okryciach wierzchnich. Topowi projektanci zachęcają, by zimą tego roku postawić na kurtkę puchową w kolorze fluo.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Benetton, Chanel

Pamiętacie futrzane kurteczki z zeszłego roku? W tym roku wciąż będą modne. Mają być ciepłe, luksusowe i efektowne. Dopuszczalne są klasyczne kolory, jak czerń, brąz czy bordo. Lecz projektanci zachęcają również do eksperymentów kolorystycznych.

fot. ImaxTree/AgencjaFree/ Od lewej: Emporio Armani, Stella McCartney

Zapomniane kożuchy wracają do łask! Idealnie pasują do trendu na lata 70., który w nowy sezonie będzie prawdziwym hitem. Kożuch nosimy nie tylko do dżinsów, ale również do zwiewnych, kobiecych sukienek i zamszowych kozaków. Bardzo hot!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ DSquared2, Anteprima

Nieśmiertelna kurtka militarna w zimowym wydaniu. To okrycie w miejskim stylu jest uwielbiane przez kobiety na całym świecie. Obecnie panuje moda, by nieco przełamać sportowy charakter parki. W tym celu nosimy ją ze spódniczkami lub sukienkami. Do tego obowiązkowo sneakersy!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Bora Aksu, Ujoh

Reklama

Przeczytaj:

5 najmodniejszych kurtek na jesień 2019

Bomberki - modne modele sezonu jesień-zima 2019/2020