Hasła "wyprzedaż", "sale", "- 50%", "- 70%" kuszą nas w każdym możliwym centrum handlowym... Tylko która z nas chociaż raz nie żałowała zakupów po obniżkach, nie przesadziła z ich ilością, lub nie kupiła czegoś, co w ogóle nie było potrzebne...?



Koniec z tym! Podchodząc do wyprzedaży racjonalnie i starannie planując zakupy na obniżkach posezonowych, nie tylko zaoszczędzimy, ale i zdobędziemy fantastyczne ubrania. Oto nasze porady, jak zabrać się do kupowania na wyprzedażach...

1. Zrób przegląd swojej szafy

Prawda jest taka - mało która kobieta, wie dokładnie co ma w swojej szafie. Zanim więc wybierzesz się na zakupy, zwłaszcza te wyprzedażowe, które skłaniają do kupowania pod wpływem chwili, dokładnie przejrzyj zawartość swojej garderoby. Może się okazać, że gdzieś na jej dnie są rzeczy, które miałaś zamiar nabyć na wyprzedażach. A nawet jeśli nie, to zwyczajnie lepiej się zorientujesz, czego brakuje w twojej szafie i przemyślisz konkretne zestawy ubraniowe.

2. Dowiedz się, co oferują sklepy jeszcze zanim wyjdziesz z domu

Internet to teraz potęga. Znane sieciówki informują o swojej ofercie wyprzedażowej jeszcze zanim ta trafi do sklepów. Warto więc w domowym zaciszu przejrzeć strony internetowe i wybrać z ich oferty ubrania, które chętnie byś przymierzyła. W ten sposób zaoszczędzisz czas spędzony w tłumie szalejącym podczas obniżek i będziesz wiedziała, gdzie wybrać się na tanie zakupy.

3. Nie ruszaj na wyprzedaże od razu

Sklepy mają swoje sposoby, by mimo wyprzedaży sprzedać ubrania jak najdrożej. Gdy tylko ruszają wyprzedaże, obniżki wcale nie są tak duże, jak po kilku tygodniach od ich trwania. Myślisz, że w ten sposób najfajniejsze ubrania będą już wykupione? Nic bardziej mylnego. Sklepy nie wywieszają od razu wszystkich dostępnych rzeczy z wyprzedaży, bo zwyczajnie nie zmieściłyby się na wieszakach...

4. Kupuj on-line

Największe obniżki czekają na nas w sklepach internetowych. Tam sięgają nawet do 80%, bo można kupić rzeczy nawet sprzed kilku sezonów. A przecież nie wszystko wychodzi z mody. Jakie polecamy najbardziej? Wiele ciekawych wyprzedażowych hitów znajdziecie na zalando.pl, mostrami.pl, spartoo.pl, sarenza.pl czy eobuwie.pl.

5. Stawiaj na klasykę i basic

Takie rzeczy zawsze ci się przydadzą. Granatowe dżinsy dobrej marki, beżowy trencz, czy czarna marynarka to podstawy każdej szafy. Będziesz w nich chodziła latami, a więc koniecznie zainwestuj w lepszą jakość. Na wyprzedażach możesz upolować markowe rzeczy, nawet za cenę jak z taniej sieciówki. Być może zdecydujesz się też na ubrania od projektantów. A takie upolować można już za kilkadziesiąt złotych...

6. Kupuj ubrania na wiosnę z zimowych wyprzedaży

Niektóre trendy nie wychodzą z mody. Można więc śmiało zaplanować wiosenną garderobę kupując ubrania z zimowych kolekcji w promocyjnych cenach. Co przeniesiemy z tego sezonu na następny? Między innymi pikowania, biel, pastele i bluzy...

7. Już teraz planuj garderobę na przyszłą zimę

Z pewnością masz ubrania, które świetnie ci pasują, są niezwykle praktyczne, ale zniszczą się po jednym sezonie. Kup je na wyprzedaży z myślą o kolejnym roku. Uwielbiasz beżowe, wełniane szaliki, ale szybko widać po nich upływ czasu. Kup kolejny z myślą o noszeniu go za rok. Dobra garderoba opiera się na planowaniu...

8. Stawiaj na dodatki

Świetna torebka, buty, a może biżuteria z sieciówki na którą kiedyś szkoda ci było pieniędzy... To wszystko warto kupić na wyprzedażach, bo z pewnością się przyda, podkręci wszelkie stylizacje i co najważniejsze jest niezbędne w każdej szafie.... Zwłaszcza na torebki i biżuterię poluj w internecie. Nie musisz ich mierzyć, nie zmęczysz się stojąc w kolejkach w sklepach, a i obniżki będą dużo większe.