Kultowe t-shirty z bohaterami znanych bajek i filmów

Mamy rewelacyjny sposób na to, jak to zrobić! Od kilku lat pojawia się niezwykła tendencja w wielu markowych, znanych sieciówkach. W swoich kolekcjach sklepy często oferują koszulki, bluzki i t-shirty z nadrukami bohaterów z kultowych bajek i filmów. Taka koszulka wyzwala i pozwala zachować niczym niezmąconą radość w sercu. Uwierzcie!

Reklama

Trendy w spodniach na wiosnę i lato

T-shirty z bajkowymi bohaterami ukazały się w takich sklepach jak: New Yorker, Bershka, Mango, Reserved House, Pull and Bear i innych. Najbardziej kultowe to te z Hello Kitty, Smerfami, Myszką Miki i bohaterami bajek od Hanna-Barbera.

Takie koszulki rewelacyjnie pasują do dżinsów. Jeżeli chcesz zaskoczyć innych niezwykłym wyglądem zestaw je z rozkloszowaną spódnicą i szpilkami. Wtedy z pewnością nie będziesz wyglądać dziecinnie, a każdemu mężczyźnie przewrócisz w głowie. Panowie mogą dobrać do takiego t-shirta marynarkę i dżinsy z dziurami. Taka bluzeczka świadczy o wyjątkowym poczuciu humoru oraz dystansie do życia jej właściciela. Nie czekaj więc, czytaj dalej i wybierz coś dla siebie.

Hello Kitty

Hello Kitty nie tylko dla małych dziewczynek? W Pull and Bear duży wybór takich koszulek. Do kogo pasuje? Na pewno nie tylko do słodkich lolitek. Nadruki z bohaterkami bajki są na bluzach z kapturem i luźnych, bawełnianych t-shirtach. Sportowo i hip-hopowo, czyli wcale nie zbyt cukierkowo. A jakie kolory przeważają? Ciemne brązy i granaty. Więc dziewczyny bez obaw możecie sobie pozwolić na bluzkę z kultowym kotkiem!

Laboratorium Dextera

Tak jest! Długonoga śmieszna blondynka i jej wybitnie inteligentny brat są na koszulkach. Gdzie ich znajdziecie? Największy wybór w sklepach Reserved. Szeroki uśmiech bohaterki rzuca się w oczy z daleka. W takim t-shircie na pewno zostaniecie zapamiętane jako radosne osoby. Marzyłaś o tym już od dawna? Nie wahaj się i pozwól sobie na luz i szaleństwo!

Atomówki

Trzy bohaterki, które ratują świat. Stań się właścicielką koszulki właśnie z nimi. Jeżeli masz przyjaciółki, namów je by każda z was zakupiła sobie po koszulce z bohaterką tej bajki. Będzie to symbolizować waszą jedność, umiejętność współpracy i niezachwianą przyjaźń. Razem można przenosić góry! Koszulki z bohaterkami pojawiły się w sklepach Reserved, ale możesz je znaleźć w wielu innych sklepach.

Flinstonowie

Ta bajka to klasyk. Od pokoleń króluje w naszym telewizorze. Uwielbiana przez dzieci i dorosłych. Teraz perypetie naszych ulubionych bohaterów znajdziecie na t-shirtach. Swego czasu koszulki ukazały się w limitowanej kolekcji Reserved. Obecnie można je znaleźć w wielu sklepach. Taki t-shirt będzie świetnie się prezentować zestawiony z rurkami i szpilkami, a ty wprawisz się w romantyczno-radosny nastrój. Idealne na walentynki

Zwariowane Melodie i romantyczny Francuz

Pepe le Swąd - tak się nazywa jeden z bohaterów kreskówki Zwariowane Melodie. Szalony, wiecznie zakochany, romantyczny i przesympatyczny skunksik ukazał się w walentynkowej kolekcji Reserved. Od koszulek z bohaterem bije prawdziwa, niczym nie zmącona, odurzająca miłość. T-shirty nie tylko dla zakochanych. Świetnie sprawdzą się u osób poszukujących miłości oraz tych, którzy chcą się wprawić w dobry nastrój. Po prostu musisz ją mieć!

Ulica sezamkowa

To prawda! W Pull and Bear spory wybór t-shirtów z bohaterami kultowego programu edukacyjnego dla dzieci Ulica Sezamkowa. Idealnie skomponuje się z naszym uśmiechem. Jeżeli lubisz czuć się na luzie lub wyruszasz na biwak i nie chcesz wyjść na sztywniarę te koszulki po prostu krzyczą, żebyś je kupiła. Jeżeli chcesz zaimponować chłopakowi o niezwykłym poczuciu humoru, to tej koszulki na pewno nie przeoczy, a wówczas, ciebie w niej także! Koszulki do spania z tej serii też są świetne!

Smerfy

T-shirty z tymi małymi bohaterami z pewnością nadadzą się zarówno dla niej, ale przede wszystkim dla niego. Idealne dla mężczyzn z dystansem do świata i życia. Za pomocą koszulki mogą wyrazić swoją osobowość. Koszulka z Ważniakiem krzyczy: "Uwaga! Jestem piekielnie inteligentny, a przy tym z poczuciem humoru". Kobiety uwielbiają takich mężczyzn, więc bez obaw możesz pokusić się o koszulkę z ulubionym bohaterem tej kreskówki!

Myszka Miki i przyjaciele

Tej kreskówce chyba nikt się nie oprze. Rozbawiała nas do łez, kiedy byliśmy mali i rozbawia nas do dziś. Kto mógł pójść spać bez niedzielnej dobranocki z tymi właśnie bohaterami? Teraz ten świat możemy zatrzymać na dłużej i to bez obawy o śmieszność. Coraz więcej osób chodzi ubranych w koszulki z ulubionymi bohaterami bajek z dziecięcych lat. Takie nadruki są idealne na wakacyjny luz i wiosenną euforię.

Czarny charakter z bajek Disney'a

Masz miesiączkę i najlepiej pozabijałabyś wszystkich dookoła? A może strasznie się czymś zdenerwowałaś? Jesteś w demonicznym nastroju i najchętniej na czole zawiesiłabyś sobie neon z napisem: zejdź mi z drogi? Teraz już nie ma takiej potrzeby. W sklepach Mango znajdziesz rewelacyjne koszulki z czarnymi charakterami znanych bajek Disney'a. W kolekcji znajdziecie Cruellę de Mon, macochę Królewny Śnieżki, Urszulę z bajki o Małej Syrence oraz złą wróżkę ze Śpiącej Królewny. Zapewniam, że w tych koszulkach z pewnością nie będziesz wyglądać śmiesznie, a możesz zapewnić sobie nietykalność. Koniecznie w to zainwestuj. Gorsze dni mogą cię dopaść znienacka!

Star Wars

Reklama

Przyszła pora na koszulki z nadrukami z kultowego filmu fantastycznego Gwiezdne Wojny. Nie znam chłopaka, który się w tym nie kocha, (nie uwierzę, żeby kiedykolwiek wyrósł z tej miłości). Zresztą nie ma się co dziwić. Film z pewnością jest fenomenalny. W końcu podbił serca milionów fanów na całym świecie. Kto nie chciałby mieć tej rewelacyjnej koszulki na własność? Każdemu mężczyźnie doda tajemniczości w spojrzeniu i grozy w zachowaniu. Jednym słowem będzie się rewelacyjnie prezentować, zwłaszcza jeśli idealnie to skomponuje z resztą garderoby.