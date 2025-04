Któtkie topy - letni must have

W tym roku w twojej letniej garderobie nie może zabraknąć krótkiego, seksownego topu. To absolutny must have w sezonie lato 2014. Przyda się na randkę, imprezę plażową, spotkanie w klubie i wszędzie tam, gdzie będziesz chciała zwrócić na siebie uwagę swoim ultrakobiecym wyglądem.