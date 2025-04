Księżna Kate dla wielu osób jest prawdziwą ikoną stylu, którą się inspirują i próbują ją naśladować. Nic dziwnego, bo monarchini nie tylko zna się na aktualnych trendach, ale też wybiera kreacje dostępne w sieciówkach, dzięki czemu każda z nas może sobie na nie pozwolić.

Księżna Kate - opaska

Tym razem księżna zachwyciła podczas podróży do Dublina. Wybrała na tę okazję jasnozieloną sukienkę oraz szmaragdowy, dwurzędowy płaszcz z ozdobnymi guzikami. Stylizację uzupełniła najmodniejszym dodatkiem sezonu, czyli aksamitną opaską do włosów.

Na Instagramie stylizacje z tym akcesorium cieszą się wyjątkową popularnością, a w swoich kolekcjach ma je większość marek odzieżowych. Zarówno luksusowych, jak i sieciówek. My znalazłyśmy model niemal identyczny z tym, który ma na sobie księżna.

Opaska księżnej Kate - cena

Szeroką opaskę kupisz w H&M za 22,90 zł. Jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i różowej. Księżna postawiła na dodatek w kolorze czarnym.

fot. Materiały prasowe/ opaska z H&M za 22,90 zł

Podobne propozycje znajdziemy też w innych sieciówkach. Opaski mogą być zdobione kamieniami, perełkami i haftem. Pasują zarówno do codziennych stylizacji, jak i na wielkie wyjścia.

Akcesoria do włosów - wiosna 2020

Akcesoria do włosów to hit tego sezonu. Do łask wróciły zarówno ozdobne spinki z perełkami, biżuteryjne wsuwki, inspirowane latami 80. frotki jak i opaski.

