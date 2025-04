Księżna Kate w brązowej stylizacji

Księżna Kate pojawiła się ostatnio podczas jednej ze świątecznych uroczystości w kościele Sandringham. Miała na sobie stylizację w odcieniach brązu. Kolorze, który jest bardzo popularny, ale nie zawsze looki w tym odcieniu są trafione. Jej oczywiście się udało i ograła całość bardzo zgrabnie. Tweedowy płaszcz Catherine Walker, toczek brytyjskiej marki Lock and Company, apaszka Really Wild Clothing Company i brązowe czółenka Cornelii James wyglądały świetnie. Jednak my wybrałyśmy rzeczy z polskich sklepów i ofert rodzimych marek. Zobaczcie same.

Ubierz się jak księżna Kate w brązach

Płaszcz podobny do tego Kate znalazłyśmy w River Island, szpili pochodzą z zimowej kolekcji Hego's Milano, a futrzana czapa to projekt Andrzeja Jedynaka. Do tego skórzane rękawiczki Wittchen, które aktualnie znajdziecie w obniżonej cenie. A na koniec apaszka i wiszące kolczyki z Parfois. Jak wam się podoba ten elegancki komplet?

