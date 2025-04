Historia księżnej Kate jest wyjątkowo bajkowa. Zwykła dziewczyna poznała księcia, potem był ślub, dziecko... Być może właśnie ta bajkowość tak bardzo przyciąga ludzi do postaci księżnej Kate. Oprócz tego, że w zadziwiający sposób zachowuje ona swoją "zwyczajność", co jest niezwykle urocze. Zdarza jej się nosić te same kreacje dwa razy, często też wybiera ubrania z sieciowych sklepów. A potem znikają one z półek w mgnieniu oka, bo każda zwykła dziewczyna chce się poczuć, jak księżniczka!

Styl ksieżnej Kate - dress code z modowym akcentem

Księżna Kate ma 32 lata, a już od dłuższego czasu musi ubierać się poważnie, zgodnie z królewskimi zasadami. I tu jest miejse na nasze współczucie, bo Kate nie może pozwolić sobie na modowe szaleństwa, typowe dla jej młodego wieku. Mimo to jednak często dobiera bardziej "współczesne" zestawy. Czasami, na mniej oficjalne wyjścia zdarza jej się założyć spódnicę przed kolano, pojawiała się już w modnej panterce i w cekinach... Kate stała się też ikoną szykownego, stylu ciążowego! Zobaczcie najlepsze naszym zdaniem stylizacje Kate, od momentu gdy została księżną Cambridge!

