Ogrodniczki to kwintesencja lat 90. A te ku uciesze wielu powróciły w najnowszych trendach do łask kreatorów mody i stylistów. I właśnie idąc tym tropem przygotowałyśmy dla was krótkie zestawienie krótkich ogrodniczek, na wypadek gdyby, któraś z was zastanawiała się gdzie można tak owe nabyć.

Krótkie ogrodniczki hitem lata 2015

Ogrodniczki wielu z nas kojarzą się z niezgrabnymi stylizacjami z dzieciństwa. Nic bardziej omylnego! W połączeniu z obcisłym body czy crop topem stworzą wyjątkową i seksowną stylizację!

Krótkie ogrodniczki świetnie się sprawdzą również w podróży. Może to i zabawne, ale dodatkowe kieszenie mogą się przydać w nie jednej sytuacji. A do tego spodnie w tym stylu są wyjątkowo wygodne. Można narzucić je na kostium kąpielowy, prosty t-shirt czy bikini. Podoba się wam?

