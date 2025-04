Krótkie kombinezony to alternatywa dla sukienek mini. Latem 2014 przydadzą się nam zarówno na randkę, do pracy, jak i na wakacje. Są modne, wygodne, a do tego diabelnie praktyczne. W końcu spodenki zakrywają, to co trzeba, a luźna góra sprawi, że będziemy mogły czuć swobodę w 100%. Czego chcieć więcej?

Krótkie kombinezony - to jest to!

Jednoczęściowe stroje w tym stylu znajdziecie w znanych sieciówkach, w cenach już od ok. 49 złotych. A przydadzą nam się one nie tylko w tym roku, ale i w przyszłym. Tak szybko ten trend od nas nie odejdzie. Krótkie kombinezony są bardzo uniwersalne i możemy je łączyć z wygodnymi trampkami, japonkami i balerinami. Zaś na wieczorne okazje spokojnie miksujmy je ze szpilkami, czy sandałkami na obcasie. Reasumując - kombinezony mini to letni must-have. Zgadzacie się?

