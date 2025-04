Koszulki z nadrukiem to wciąż wielki hit. W sieciówkach przez okrągły rok można znaleźć modne topy w tym stylu, w cenach już od 29 złotych. W nadchodzącym sezonie najgorętsze będą wciąż fotonadruki, jak i najróżniejszego rodzaju napisy i hasła. My swoje ulubione modele znalazłyśmy min.: w H&M, New Look, New Yorker, River Island, Carry, Aloha From Deer i F&F.

Koszulki z nadrukiem

To powrót do lat 80. i 90. Musimy przyznać, że takie powroty do przeszłości to my uwielbiamy. W nadchodzącym sezonie wiosna stawiamy przede wszystkim na wesołe kolory i modne połączenie czerni z bielą. Ekstrawagancki dodatek w postaci koszulki w tym stylu sprawdzi się zarówno na randce, na wakacjach jak i na imprezie. Koszulki z nadrukiem to garderoba obowiązkowa każdej szanującej się fashionistki.

