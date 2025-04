Sportowy styl zwany tenisowym bije rekordy popularności zarówno w Stanach jak i w Wielkiej Brytanii (Księżna Kate i top modelka Lara Stone - na zdj.). Kwintesencją tego stylu są ubrania żywcem ściągnięte z kortu, polówki, szorty, spódniczki tenisowe, czapki i same daszki, a wszystko to nosimy na co dzień. My nie będziemy popadać w takie skrajności, ale uważamy, że koszulka polo to coś, co może przydać się każdej z nas. W końcu nigdy nie wiemy kiedy ktoś zaprosi nas na partyjkę golfa, czy na casualowe spotkanie biznesowe.

Modne koszulki polo na cały rok

Koszulki o tym charakterystycznym kroju są aktualnie w trendach miejskich, więc fashionistki mogą je nosić zarówno do pracy z niewielkimi perełkami marynarką, jak i na randkę. Wystarczy dodać skórzaną kurtkę i masywny naszyjnik.

Dla lubiących bawić się modą polecamy miksować ten styl z eleganckimi dodatkami, szpilkami i ramoneskami. Efekt może okazać się szałowy!

Zajrzyjcie do galerii z modnymi polówkami: