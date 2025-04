Zwiewne sukienki, koszulki na cienkich ramiączkach, sandałki czy kostiumy kąpielowe niebawem będą musiały wylądować na dnie szafy. Zastąpią je plecione swetry, ramoneski, botki i bluzki z długimi rękawami. Z myślą o tych ostatnich przygotowałyśmy przegląd najmodniejszych modeli, które znajdziecie obecnie w sklepach.

Koszule i bluzki z długimi rękawami

W jesiennych kolekcjach pojawił się wiele fasonów popularnych koszulek longsleeve i koszul z długimi rękawami. Te pierwsze będą fajną bazą dla wielu jesiennych stylizacji.

Koszule, natomiast noście z klasycznymi rurkami i szpilkami. Dobrze wyglądają również z ołówkową spódnicą i kozakami. Taka w białym kolorze zawsze będzie wyglądała pięknie. To jeden z klasyków, który koniecznie powinien znaleźć się w waszych szafach.

1 z 23 Bluzka z długimi rękawami, New Look, cena, ok. 40 zł

2 z 23 Koszula z długimi rękawami, River Island, cena, ok. 150 zł

3 z 23 Bluzka z długimi rękawami, River Island, cena, ok. 200 zł

4 z 23 Bluzka z długimi rękawami, Top Secret, cena, ok. 59,99 zł

5 z 23 Koszula z długimi rękawami, Taranko, cena, ok. 179 zł

6 z 23 Bluzka z długimi rękawami, New Look, cena, ok. 50 zł

7 z 23 Koszula z długimi rękawami, New Look, cena, ok. 90 zł

8 z 23 Bluzka z długimi rękawami, River Island, cena, ok. 210 zł

9 z 23 Koszula z długimi rękawami, H&M, cena, ok. 79,90 zł

10 z 23 Koszula z długimi rękawami, Taranko, cena, ok. 189 zł

11 z 23 Koszula z długimi rękawami, Topshop, cena, ok. 190 zł

12 z 23 Bluzka z długimi rękawami, River Island, cena, ok. 150 zł

13 z 23 Koszula z długimi rękawami, Reserved, cena, ok. 79,99 zł

14 z 23 Bluzka z długimi rękawami, Top Secret, cena, ok. 49,90 zł

15 z 23 Bluzka z dlugimi rękawami, Topshop, cena, ok. 90 zł

16 z 23 Bluzka z długimi rękawami, Troll, cena, ok. 59,99 zł

17 z 23 Koszula z długimi rękawami, Reserved, cena, ok. 69,99 zł

18 z 23 Koszula z długimi rękawami, H&M, cena, ok. 79,90 zł

19 z 23 Koszula z długimi rękawami, H&M, cena, ok. 199 zł

20 z 23 Koszula z długimi rękawami, Mohito, cena, ok. 99,99 zł

21 z 23 Koszula z długimi rękawami, H&M, cena, ok. 79,90 zł

22 z 23 Blizka z długimi rękawami, Topshop, cena, ok. 190 zł