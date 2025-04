Klasyka jest zawsze w modzie! Dlatego przygotowałyśmy przegląd ponadczasowych modeli koszul i bluzek, które będziecie mogły wykorzystać w wielu stylizacjach.



Elegancka koszula i bluzka

W sieciówkach znajdziecie wiele modeli, które będą fajną bazą w szafie każdej z was. Jeżeli zestawicie je z cygaretkami, będziecie miały zestaw do pracy. W duecie z woskowanymi rurkami, sandałkami na obcasie i srebrną kopertówką stworzą fajny set na imprezę z przyjaciółmi. Natomiast w połączeniu z rozkloszowaną spódnicą i beżowymi szpilkami stworzą doskonały look na obiad u rodziców.

Jednak pamiętajcie! Najlepiej inwestować jest w neutralne kolory: biały, czarny, błękit, beż czy pudrowy róż nigdy nie wyjdą z mody.

